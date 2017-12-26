Солдаты армии Азербайджана Фото http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18791

26 декабря 2017, 08:45

Азербайджан заявил о 132 обстрелах на линии соприкосновения

Подразделения Вооруженных сил Армении с 25 по 26 декабря 132 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, заявило Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, обстрелы велись из села Шаваршаван и с безымянных высот Ноемберянского района, из села Айгеовит Иджеванского района, сел Мосесгех и Чинари Бердского района и с безымянных высот Красносельского района Армении. Также выстрелы зафиксированы с позиций, расположенных близ сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, проинформировали в ведомстве.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелам в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Гаралар Товузского района и в селе Геяли Кедабекского района, сообщается сегодня на Министерства обороны Азербайджана.

Представители Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали данное заявление. При этом Нагорный Карабах регулярно обвиняет азербайджанскую сторону в обстрелах, суммируя свои данные за неделю. Так, 23 декабря Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 200 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана за период с 17 по 23 декабря.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в регионе в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Кампания "Лачин без мин" продолжена в общине Арар", "Азербайджан зафиксировал 97 обстрелов в зоне конфликта", "Шесть азербайджанских переселенцев отсудили компенсацию у Армении".

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