24 декабря 2017, 02:00

Кампания "Лачин без мин" продолжена в общине Арар

Гуманитарная организация The HALO Trust совместно с организацией ONEArmenia продолжает акцию по сбору средств для разминирования поля возле села Арар Кашатагского района Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что в феврале благотворительная организация ONEArmenia начала сбор денег для разминирования участка в окрестностях села Лачин Шаумяновского района Нагорного Карабаха. Акция для сбора средств проводится в США и других странах мира.

The HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для населения. В Нагорном Карабахе организация ведет сбор средств в рамках кампании "Безопасные шаги для жителей Карабаха". По данным The HALO Trust на ноябрь 2016 года, 109 полей в Нагорном Карабахе нуждались в разминировании.

"Последнее известное минное поле возле села Мирушен было разминировано в этом году, в конце сентября, вслед за успешной кампанией по привлечению финансирования в 2016. Ранее в этом году посредством усилий нашего партнера ONEArmenia мы провели кампанию по сбору средств для разминирования минного поля возле села Мегвадзор в Лачине (Кашатагский район Нагорного Карабаха). Сейчас мы проводим другую кампанию, на этот раз для сбора средств на очистку минного поля возле села Арар, также в Лачине", - рассказал 23 декабря корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник The HALO Trust Амасиа Заргарян.

В заявлении Минской группы ОБСЕ от 22 июня 2006 года было указано, что в числе принципов поэтапного процесса реализации решений по урегулированию конфликта значится и предоставление особого статуса районам Кельбаджар и Лачин, которые отделяют Нагорный Карабах от Армении. Армения настаивала на предоставлении Лачину (Лачинский коридор) того же статуса, что и Нагорному Карабаху.

По словам Амасиа Заргарян, при необходимом уровне финансирования и наличии человеческих ресурсов завершить процесс разминирования в Нагорном Карабахе планируется в 2020 году.

По словам Заргаряна, с 1995 года в Нагорном Карабахе зарегистрировано 288 случаев подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах с участием гражданских лиц. Количество пострадавших в результате этих инцидентов равно 371, из которых 78 человек погибли. В 2017 году произошло два случая с участием гражданских лиц, которые остались живы.

Руководитель общины Арар в Кашатагском районе Нагорного Карабаха Назик Мелкумян заметила, что пока не подсчитано, сколько гектаров полей их общины подлежат очистке от мин.

"Как только будет принято решение, мы подсчитаем размеры территории, подлежащие разминированию. Но нам эти поля необходимы для использования для посевов и пастбищ. Более 30 семей, которые все занимаются сельским хозяйством, содержат домашний скот и ждут, когда эти поля будут очищены", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Мелкумян.

Она добавила, что "с 1997 года по сей день было множество случаев, когда домашний скот погибал от мин на этих полях, и еще три случая смерти людей от подрыва на мине, в том числе 10-летнего ребенка".

В Кашатагском районе очистке подлежат около 30 минных полей

В офисе The HALO Trust сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что начиная с 2000 года организация обнаружила и обезвредила почти 12 тысяч мин, порядка 12500 кассетных авиабомб и почти 50 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в 2017 году к ним поступили порядка 100 звонков об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, которые были обезврежены.

"Боеприпасы обнаружены на территориях, где шли боевые действия в ходе двух карабахских войн, но далеко от населенных пунктов. Случаев смертей среди гражданского населения в результате подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах в этом году также не зафиксировано", - заявил руководитель пресс-службы СЧС Нагорного Карабаха Армен Нариманян.

В администрации Кашатагского района отметили, что очистке подлежат порядка 30 минных полей. По словам сотрудника администрации, очищенные поля будут переданы населению общин для общего пользования.

Руководитель общины Мегвадзор в Кашатагском районе Нагорного Карабаха Артак Абрамян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что от мин очищены почти 100 га полей, но в этом году он подал заявку для очистки от мин еще 50 га.

"В 90-е, в годы первой карабахской войны, рядом с нашей общиной шли ожесточенные бои, а после остались густо заминированные поля. Часто случались подрыва на минах домашнего скота, но население туда не ходило, и эти поля не использовались никак", - сказал Абрамян.

Он добавил, что очищенные поля население общины, а это почти двадцать семей, будут использовать под посевы.

В The HALO Trust работают около 160 местных жителей

По словам Амасиа Заргаряна, "организация HALO Trust в Нагорном Карабахе на сегодня насчитывает около 160 сотрудников", в большинстве своем - из местных жителей.

"В будущем году на период летних месяцев мы будем расширяться, увеличив число сотрудников более чем в два раза. На данный момент работают 12 женщин-саперов, и в будущем году во время расширения мы планируем увеличить количество женского полевого состава", - рассказал сотрудник организации.

По словам участницы женского полевого состава организации The HALO Trust Лусине Асрян, которая проводит разминирование в поле вблизи села Карегах Кашатагского района Нагорного Карабаха, обнаружено 16 мин.

Ее коллега Вардитер Саакян, мать двоих детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что страх помогает следовать всем правилам. Она призналась, что работа сапером помогла ей улучшить финансовое положение своей семьи.

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"