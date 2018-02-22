Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник

22 февраля 2018, 11:27

23 февраля исполняется 74 года с начала сталинской депортации чеченцев и ингушей, однако в самой Чечне эту памятную дату официально не отмечают. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета февральских траурных мероприятий, был по фальсифицированному обвинению осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму.

"С 2011 года День памяти и скорби народов Чечни отмечается у нас 10 мая, и все траурные и религиозные мероприятия по жертвам депортаций и войн будут проводиться в этот день. 23 февраля наша республика, как и вся страна, отмечает государственный праздник – День защитника Отечества", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

Операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Из Чечни и Ингушетии во время депортации было вывезено почти 500 тысяч человек. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ранее 23 февраля в Чечне отмечалось траурными мероприятиями. В 2010 году дата даже получила официальный статус как День памяти и скорби. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров. Но уже год спустя, в 2011 году, памятная дата была перенесена на 10 мая.

Я не хотел бы, чтобы эти дни скорби совпадали с общегосударственными российскими праздниками

"В истории нашего народа было много трагических дней. Сталинская депортация чеченского народа 23 февраля 1944 года, сожженные жители селения Хайбах, сотни тысяч мирных жителей, погибшие в первую и вторую военные кампании на территории республики, трагическая гибель 9 мая 2004 года нашего первого президента Ахмата-хаджи Кадырова. Это трагические даты в истории чеченского народа, но я не хотел бы, чтобы эти дни скорби совпадали с общегосударственными российскими праздниками", - заявил глава Чечни 11 апреля 2011 года , объясняя причины переноса траурной даты.

По словам местных жителей, будучи перенесен на 10 мая, День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который в 2004 году в этот день погиб в результате теракта .

После того, как 18 февраля 2014 года в ходе научной конференции "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев подверг критике запрет на проведение в Чечне траурных мероприятий 23 февраля, он был задержан и осужден на четыре года по обвинению в хранении наркотиков . При этом международная правозащитная организация Human Rights Watch указывала на связь уголовного преследования Кутаева именно с его выступлением по поводу годовщины депортации .

За пределами Чечни траурные мероприятия 23 февраля продолжают проводиться. В частности, жертв депортации в этот день вспоминают в Ингушетии. Также день памяти отмечается 23 февраля и за пределами России - в Великобритании , Финляндии , Норвегии и в других странах, где есть чеченские и ингушские диаспоры.

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