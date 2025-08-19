Водитель из кортежа Пашиняна осужден по делу о гибели беременной женщины

Суд в Ереване приговорил к 1,5 года лишения свободы водителя из кортежа премьер-министра Пашиняна Арама Навасардяна, признав его виновным в гибели в результате ДТП беременной женщины Соны Мнацаканян.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года машина из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна сбила 28-летнюю беременную женщину Сону Мнацаканян, которая затем умерла в больнице, сообщили армянские СМИ. Полиция подтвердила факт ДТП. В июне того же года апелляционный уголовный суд отказался взять под стражу сотрудника дорожной полиции Арама Навасардяна, который сбил Мнацаканян.

Арам Навасардян, который в апреле 2022 года сбил беременную Сону Мнацаканян, двигаясь на автомобиле в составе кортежа премьер-министра Никола Пашиняна, приговорен 18 августа к полутора годам лишения свободы, пишет News.am.

В качестве дополнительного наказания суд запретил ему водить автомобиль также полтора года.

Отец погибшей женщины Мнацакан Мнацаканян заявил, что не согласен с решением суда и обжалует приговор. Он надеялся, что "справедливость восторжествует, но уже понял, что никакой справедливости нет".