Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области

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В Каменском районе после падения беспилотника на дорогу у хутора Погорелов перекрыто движение, отменены автобусы. Минобороны отчиталось о 16 уничтоженных БПЛА в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 августа подстанция в Миллеровском районе и навес частного дома в Тацинском районе загорелись после уничтожения военными беспилотников. Огонь потушен, люди не пострадали. Минобороны отчиталось о семи сбитых БПЛА над Ростовской областью.

ПВО отразила атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днём, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи. Огонь оперативно потушен.

В Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска-Шахтинского в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Вызвана саперная группа. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности.

Из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов в Каменском районе (хутор Верхний Пиховкин, поселок Каменогорье, хутор Березовый, хутор Астахов) переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада, отчитался в своем Telegram-канале глава области.

Он добавил, что во всех этих случаях никто из людей не пострадал.

С 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО над регионами России уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 16 над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

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