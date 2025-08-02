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Кавказский узел

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12:57, 2 августа 2025

Около 3000 жителей Тырныауза остаются без водоснабжения

Раздача воды жителям Тырныауза. Фото: МЧС https://t.me/mchskbr/7955

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей отчитались о подвозе воды жителям Тырныауза, оставшимся без водоснабжения после схода селя. Организация подвоза воды вызвала у горожан вопросы к властям. 

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 1 августа были эвакуированы 342 человека, но в связи с риском повторного схода селя власти призвали эвакуироваться также жильцов домов на Эльбрусском проспекте и в Молодежном переулке.

21 июля также сошел сель, и часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов были эвакуированы из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения. С этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.

В пунктах временного размещения находятся 63 человека

Сегодня на реке Герхожан-Суу в Тырныаузе потока селевых масс не наблюдается, но угроза схода сохраняется, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Движение автотранспортных средств открыто по объездной дороге через территорию завода «Гипсолит» только со стороны Приэльбрусья", - говорится в публикации

Подготовлены три пункта временного размещения, в них находятся 63 человека. "Гостиница "Баксан" - г. Тырныауз, проспект Эльбрусский - размещено 28 человек; МОУ «Лицей № 1» - г. Тырныауз, улица Энеева, 29 - размещено 35 человек; МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова» - с.п. Былым, улица Ахматова, 56", - перечислило ведомство.

Подразделениями МЧС России осуществляется подвоз технической воды

Без водоснабжения остаются около 3000 человек, но электроснабжение и газоснабжение не нарушено. "Планируется проведение работ по восстановлению водоснабжения. Подразделениями МЧС России осуществляется подвоз технической воды. Администрацией муниципалитета организован подвоз бутилированной воды", - отмечается в сообщении.

Ночь в Тырныаузе "прошла спокойно", сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Эльбрусского района. "Оперативная обстановка позволила локально приступить к расчистке наносов. Так, было принято решение о начале работ по улице Заводской (левый берег реки Герхожан-Суу) в направлении федерального моста с возможным последующим открытием пешеходного сообщения по нему", - говорится в публикации.

Организация подвоза воды вызвала вопросы к чиновникам

Позднее власти муниципалитета сделали для жителей микрорайона Герхожан объявления о подвозе технической и питьевой воды, а также опубликовали номера телефонов заместителей главы администрации, предложив обращаться к ним "при возникновении острых социальных вопросов".

Авторы комментариев к объявлениям задали вопросы об организации подвоза воды. "Раздача питьевой или технической воды? Уточняйте, пожалуйста", - написал, в частности, в 11.36 мск MS. "Сейчас идет раздача питьевой воды". – ответил в ту же минуту представитель районной администрации.

Доставьте воду на Эльбрусский 4, не все могут дойти и взять

"Где? Возле мечети? Пожалуйста, доставьте воду на Эльбрусский 4, не все могут дойти и взять", - написала в 11.42 мск Юлия. "Они проедут по улицам, начиная от улицы Мусукаева, - одна машина. Вторая машина проедет по Верхнему Герхожане от улицы Отарова", - ответил представитель муниципалитета. "Ждём", - написала в 11.49 мск Юлия, добавив в 12.13 мск, что "воду так и не привезли".

"Скажите, пожалуйста, можно организовать техническую воду на проспект Эльбрусский, 2 и на улицу Мусукаева?" - написала Офелия. "Подвоз воды организован, […] вашу просьбу передали специалистам", - ответил представитель администрации.

Напомним, еще семь лет назад, в 2018 году, геофизики указали властям на необходимость срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения об угрозе сходов селя. В июне 2021 года МЧС отчиталось, что на реке создан круглосуточный пост для наблюдения за возможным сходом селевых потоков.

В 2020 году геофизики обследовали оползень Бузулган, который за две недели подвинулся на 20 метров, оказавшись в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, нужно расчистить и реконструировать селепропускной лоток, указали специалисты.

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Автор: "Кавказский узел"

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