Около 3000 жителей Тырныауза остаются без водоснабжения
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Представители властей отчитались о подвозе воды жителям Тырныауза, оставшимся без водоснабжения после схода селя. Организация подвоза воды вызвала у горожан вопросы к властям.
Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, селевой поток заполнил первый этаж здания администрации Эльбрусского района. Часть микрорайонов осталась без воды, света и газа, власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 1 августа были эвакуированы 342 человека, но в связи с риском повторного схода селя власти призвали эвакуироваться также жильцов домов на Эльбрусском проспекте и в Молодежном переулке.
21 июля также сошел сель, и часть жителей Тырныауза была эвакуирована. Кроме того, более 40 туристов были эвакуированы из парка "Приэльбрусье" в пункт временного размещения. С этого дня в Эльбрусском районе действует режим ЧС.
В пунктах временного размещения находятся 63 человека
Сегодня на реке Герхожан-Суу в Тырныаузе потока селевых масс не наблюдается, но угроза схода сохраняется, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Движение автотранспортных средств открыто по объездной дороге через территорию завода «Гипсолит» только со стороны Приэльбрусья", - говорится в публикации
Подготовлены три пункта временного размещения, в них находятся 63 человека. "Гостиница "Баксан" - г. Тырныауз, проспект Эльбрусский - размещено 28 человек; МОУ «Лицей № 1» - г. Тырныауз, улица Энеева, 29 - размещено 35 человек; МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова» - с.п. Былым, улица Ахматова, 56", - перечислило ведомство.
Подразделениями МЧС России осуществляется подвоз технической воды
Без водоснабжения остаются около 3000 человек, но электроснабжение и газоснабжение не нарушено. "Планируется проведение работ по восстановлению водоснабжения. Подразделениями МЧС России осуществляется подвоз технической воды. Администрацией муниципалитета организован подвоз бутилированной воды", - отмечается в сообщении.
Ночь в Тырныаузе "прошла спокойно", сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Эльбрусского района. "Оперативная обстановка позволила локально приступить к расчистке наносов. Так, было принято решение о начале работ по улице Заводской (левый берег реки Герхожан-Суу) в направлении федерального моста с возможным последующим открытием пешеходного сообщения по нему", - говорится в публикации.
Организация подвоза воды вызвала вопросы к чиновникам
Позднее власти муниципалитета сделали для жителей микрорайона Герхожан объявления о подвозе технической и питьевой воды, а также опубликовали номера телефонов заместителей главы администрации, предложив обращаться к ним "при возникновении острых социальных вопросов".
Авторы комментариев к объявлениям задали вопросы об организации подвоза воды. "Раздача питьевой или технической воды? Уточняйте, пожалуйста", - написал, в частности, в 11.36 мск MS. "Сейчас идет раздача питьевой воды". – ответил в ту же минуту представитель районной администрации.
Доставьте воду на Эльбрусский 4, не все могут дойти и взять
"Где? Возле мечети? Пожалуйста, доставьте воду на Эльбрусский 4, не все могут дойти и взять", - написала в 11.42 мск Юлия. "Они проедут по улицам, начиная от улицы Мусукаева, - одна машина. Вторая машина проедет по Верхнему Герхожане от улицы Отарова", - ответил представитель муниципалитета. "Ждём", - написала в 11.49 мск Юлия, добавив в 12.13 мск, что "воду так и не привезли".
"Скажите, пожалуйста, можно организовать техническую воду на проспект Эльбрусский, 2 и на улицу Мусукаева?" - написала Офелия. "Подвоз воды организован, […] вашу просьбу передали специалистам", - ответил представитель администрации.
Напомним, еще семь лет назад, в 2018 году, геофизики указали властям на необходимость срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения об угрозе сходов селя. В июне 2021 года МЧС отчиталось, что на реке создан круглосуточный пост для наблюдения за возможным сходом селевых потоков.
В 2020 году геофизики обследовали оползень Бузулган, который за две недели подвинулся на 20 метров, оказавшись в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, нужно расчистить и реконструировать селепропускной лоток, указали специалисты.
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