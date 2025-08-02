Изменена мера пресечения Армену Ашотяну

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Суд отпустил заместителя председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна из-под домашнего ареста под административный надзор.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Армен Ашотян был обвинен в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Сначала Ашотян был под подпиской о невыезде, но 16 июня 2023 года суд отправил его под стражу, а апелляционная инстанция утвердила это решение. Защита и сторонники Ашотяна считают его дело политическим преследованием. В сентябре 2024 года суд перевел Ашотяна под домашний арест.

Суд вновь изменил меры пресечения заместителю председателя Республиканской партии Армении Армену Ашотяну, пишет 1 августа News.am со ссылкой на председателя партии Генриха Даниеляна.

Адвокат Ашотяна Тигран Атанесян уточнил, что домашний арест Ашотяна заменен административным надзором.

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