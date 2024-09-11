Смягчена мера пресечения Армену Ашотяну

11 сентября 2024, 06:02

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Суд перевел зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, обвиняемого в отмывании денег, под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Армен Ашотян был обвинен в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Сначала Ашотян был под подпиской о невыезде, но 16 июня 2023 года суд отправил его под стражу, а апелляционная инстанция утвердила это решение. Защита и сторонники Ашотяна считают его дело политическим преследованием. В ноябре 2023 года адвокаты Ашотяна попросили ЕСПЧ принять промежуточные меры и обязать власти страны освободить политика.

Об изменении меры пресечения корреспонденту «Кавказского узла» сообщил адвокат Армена Ашотяна Тигран Атанесян. «Суд избрал меру пресечения домашний арест и залог в размере 25 миллионов драмов», - сказал адвокат.

При этом Ашотяну запрещено общаться с кем-либо за исключением близких родственников, добавил он.

По словам Атанесяна, зампреда РПА освободят после внесения суммы залога на депозит суда. Таким образом, Армен Ашотян «выйдет на свободу из Нубарашенской тюрьмы» сегодня, 11 сентября, заявил адвокат.

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