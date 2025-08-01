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20:56, 1 августа 2025

Американские военные пострадали на учениях Agile Spirit в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое американских военных доставлены в тбилисскую клинику с полигона в Крцаниси, их машина перевернулась во время учений. 

Как сообщал "Кавказский узел", военнослужащие из США участвуют в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии, несмотря на пересмотр Вашингтоном стратегических отношений с Тбилиси. Учения на полигоне близ Тбилиси продлятся до 8 августа, в них задействованы 800 военнослужащих США. 

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии в двенадцатый раз. Они начались в 2011 году и до 2018 года проходили в ежегодном формате. Начиная с 2019 года эти маневры проходят раз в два года.

Инцидент с американскими военнослужащими произошел сегодня на территории Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси, где проходят учения. Во время маневров машина, в которой находились американские бойцы, перевернулась, передает "Новости-Грузия". 

Солдат переправили в госпиталь прямо с полигона на вертолете, после предварительного обследования в тбилисской клинике Гудушаури их перевели в клинику Mediclub, отмечает Tbilisi life. 

Информацию о происшествии подтвердили в Минобороны Грузии. По информации ведомства, военные получили травмы средней степени тяжести и находятся в удовлетворительном состоянии. 

Врачи клиники Mediclub сообщили журналистам, что жизни военных ничего не угрожает, у них диагностированы ушибы. Тем не менее пострадавших решено оставить на некоторое время под наблюдением в стационаре, передает грузинский Первый канал.

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Автор: "Кавказский узел"

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