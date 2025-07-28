Жительница Сочи остается лишенной свободы после окончания административного ареста

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Сочинку Ольгу Эськову, которая была арестована на 15 суток за проукраинский комментарий в мессенджере, не отпустили на свободу после окончания срока ареста. Женщина остается в психоневрологическом диспансере, откуда ее доставили из спецприемника для административно арестованных.

"Кавказский узел" писал, что 51-летняя Ольга Эськова из Сочи была задержана 10 июля. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за проукраинский комментарий в Telegram, но после пяти суток в спецприемнике она была переведена в психоневрологический диспансер. Родственникам Эськовой сообщили, что она совершила попытку суицида.

Срок административного ареста Ольги Эськовой истек 25 июля, но ее не освободили из психоневрологического диспансера, где она отбыла 10 из 15 назначенных суток. Заведующий клиникой не смог ответить супругу Эськовой, как долго ее собираются держать там, сообщил правозащитный проект ОВД-Инфо (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По словам супруга Ольги Эдуарда, женщина не была вовлечена в политику, хотя имела гражданскую позицию. Ольга работает продавцом в местном магазине. Сыновья супругов с 2022 года живут за пределами России, старшого сына в прошлом задерживали полицейские на одной из протестных акций.

По словам Эдуарда, полицейский пришел к Ольге на работу и задержал ее, а на следующий день ее повезли в суд. Еще в день задержания полицейские не могли определенно сказать мужчине, где находится его жена, хотя угрожали ей дальнейшим преследованием. “А будет себя плохо вести, мы ей вообще уголовку дадим”, - цитирует он слова сотрудницы одного из отделов полиции.

В день суда Ольга успела рассказать супругу, что в течение дня и ночи, проведенных в отделе полиции, ее не кормили и не давали пить, а “в туалет ночью водили со скандалами”. В суд Эдуарда не пустили. “Жена вышла из здания суда, думая, что ей дали 10 суток (...) После этого ее увезли в изолятор временного содержания (ИВС). Чуть позже на сайте суда появилась запись, что 11 числа прошло заседание, на котором мою жену арестовали на 15 суток”, - приводит слова Эськова проект.

Ольга в суде не признала себя виновной, отмечает Telegram-канал ASTRA (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Спустя несколько дней Эдуарду сообщили, что его жене потребовалось лекарство, которое никогда раньше Ольге не назначали: по словам мужчины, у его супруги не было проблем со здоровьем до ареста. Эськов купил названный препарат и привез в изолятор, но там ему сообщили, что Ольги у них нет. Сотрудник изолятора заявил, что Ольгу увезли “на скорой”, не сообщив, куда, родным пришлось самим выяснять, в каком медучреждении она находится.

Когда Эськов передавал жене вещи, им позволили поговорить лишь несколько минут. Ольга успела сообщить, что на нее оказывали давление: ее безопасности угрожали “уголовники”, которым силовики зачитали содержание ее проукраинских комментариев. “А у этих уголовников родственники погибли в Украине. У нее был шок, нервный срыв, и получилось, что получилось. Большего я не знаю, но чисто логически понимаю, что уголовники и люди, осужденные по административным статьям, не должны пересекаться”, - пояснил Эдуард. Он добавил, что в психоневрологическом диспансере Ольге поставили диагноз “шизофреническое расстройство с манией преследования”.

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