Подозреваемый в экстремизме задержан в Ростовской области

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Силовики провели масштабные рейды в двух районах Ростовской области и в религиозной организации выявили подозреваемого в участии в экстремистской организации. Кроме того, выявлен дом, где было фиктивно зарегистрировано большое количество граждан.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели серию масштабных рейдов при поддержке авиации в Ремонтненском и Заветинском районах Ростовской области.

Операция проводилась в жилом секторе и на животноводческих комплексах, рейды затронули также религиозные организации, где был задержан один человек, подозреваемый в участии в экстремистской организации, пишет 27 июля "Коммерсант".

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного хранения оружия, управления транспортом по поддельным документам и фиктивной регистрации большого количестве граждан. Кроме того, составлены административные протоколы в части миграционного законодательства, сообщает 1rnd.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июля на рассмотрение Южного окружного военного суда было передано дело жителя Аксая, обвиняемого в призывах к терроризму в интернете.

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