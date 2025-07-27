×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:57, 27 июля 2025

Соперник Пашаева по делу Ефремова восстановил адвокатский статус в Чечне

Александр Добровинский. Скриншот фото из его Telegram-канала от 16.08.23, https://t.me/alexander_dobrovinsky/491

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Добровинский, лишенный адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики во время процесса по делу Михаила Ефремова, восстановил адвокатский статус в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году в Адвокатскую палату Москвы было внесено  представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. Тогда же управление Минюста по Северной Осетии  внесло в адвокатскую палату республики представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. 

Александр Добровинский вновь получил статус адвоката — теперь он числится в Адвокатской палате Чеченской Республики, это следует из данных реестра адвокатов на сайте Минюста, сообщил проект "Слово защите".

Как указано на сайте адвокатской палаты Чечни, Добровинский открыл в Грозном Филиал Адвокатского бюро Москвы "Александр Добровинский и партнеры".

Там же указано, что бюро было зарегистрировано 23 июня 2023 года и в его состав входит лишь один адвокат - сам Добровинский.

Адвокатская палата города Москвы  в ноябре 2020 года опубликовала решение своего совета о лишении Александра Добровинского статуса адвоката на два года. По мнению совета, он нарушил пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката, когда заявил СМИ, что его просили защищать Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Добровинский утверждал, что не хочет защищать нетрезвого водителя, по вине которого погиб человек. Это АП Москвы расценила как пренебрежение презумпцией невиновности, сообщил сайт "Право.ру" 2 ноября 2020 года.

В феврале 2021 года Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении иска Александра Добровинского на решение адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса на два года, сообщала Объединенная пресс-служба судов Москвы обшей юрисдикции.

В своем Telegram-канале Добровинский не сообщал о восстановлении адвокатского статуса, и лишь один раз упоминал про посещение Чечни - 16 августа 2023 года он опубликовал свою фотографию, на которой он сидит в меховой шапке. "Привез из Грозного с любовью", - гласит подпись под фотографией.

"Кавказский узел" также писал, что адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката 19 октября 2022 года, после этого он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. До ареста в 2024 году Пашаев был командиром танка в звании младшего сержанта.

По данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. С сентября 2024 года Пашаев находился под стражей, сотрудничать со следствием он отказался.

Дело Пашаева будет рассматривать Донецкий гарнизонный военный суд. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мария Смелая. Стоп-кадр видео "Ромб" от 05.07.24, https://www.youtube.com/watch?v=OVAGM4_H0cU
19:53, 26 июля 2025
Мария Смелая подверглась уголовному преследованию
Аэропорт Грозного. Скриншот фото с сайта аэропорта https://vaynahavia.com/about.php.
15:54, 26 июля 2025
Самолет ушел на запасной аэродром из-за третьего за день закрытия аэропорта в Грозном
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
12:55, 26 июля 2025
Четыре беспилотника сбиты в Северной Осетии
Аэропорт Владикавказа. Фото: пресс-служба аэропорта https://vladikavkazaero.ru/airport/info/
09:57, 26 июля 2025
Возобновлена работа аэропортов Владикавказа и Грозного
Аэропорт в Грозном. Фото: "Вайнахаваиа" https://vaynahavia.com/news-single.php?id=506
06:58, 26 июля 2025
Ограничения полетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Восстановительные работы в Тырныаузе. Кадр видео пресс-службы местной администрации.
25 июля 2025, 20:59
Власти отчитались о восстановлении водоснабжения в Тырныаузе

Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
25 июля 2025, 17:56
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL

Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше