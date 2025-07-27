Соперник Пашаева по делу Ефремова восстановил адвокатский статус в Чечне

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Александр Добровинский, лишенный адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики во время процесса по делу Михаила Ефремова, восстановил адвокатский статус в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году в Адвокатскую палату Москвы было внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Добровинского. Тогда же управление Минюста по Северной Осетии внесло в адвокатскую палату республики представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Александр Добровинский вновь получил статус адвоката — теперь он числится в Адвокатской палате Чеченской Республики, это следует из данных реестра адвокатов на сайте Минюста, сообщил проект "Слово защите".

Как указано на сайте адвокатской палаты Чечни, Добровинский открыл в Грозном Филиал Адвокатского бюро Москвы "Александр Добровинский и партнеры".

Там же указано, что бюро было зарегистрировано 23 июня 2023 года и в его состав входит лишь один адвокат - сам Добровинский.

Адвокатская палата города Москвы в ноябре 2020 года опубликовала решение своего совета о лишении Александра Добровинского статуса адвоката на два года. По мнению совета, он нарушил пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката, когда заявил СМИ, что его просили защищать Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Добровинский утверждал, что не хочет защищать нетрезвого водителя, по вине которого погиб человек. Это АП Москвы расценила как пренебрежение презумпцией невиновности, сообщил сайт "Право.ру" 2 ноября 2020 года.

В феврале 2021 года Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении иска Александра Добровинского на решение адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса на два года, сообщала Объединенная пресс-служба судов Москвы обшей юрисдикции.

В своем Telegram-канале Добровинский не сообщал о восстановлении адвокатского статуса, и лишь один раз упоминал про посещение Чечни - 16 августа 2023 года он опубликовал свою фотографию, на которой он сидит в меховой шапке. "Привез из Грозного с любовью", - гласит подпись под фотографией.

"Кавказский узел" также писал, что адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката 19 октября 2022 года, после этого он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. До ареста в 2024 году Пашаев был командиром танка в звании младшего сержанта.

По данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. С сентября 2024 года Пашаев находился под стражей, сотрудничать со следствием он отказался.

Дело Пашаева будет рассматривать Донецкий гарнизонный военный суд.

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