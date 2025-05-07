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22:58, 7 мая 2025

Дошло до суда дело Эльмана Пашаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего адвоката из Северной Осетии Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве, будет рассматривать Донецкий гарнизонный военный суд. 

Как писал  "Кавказский узел", по данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. С сентября 2024 года Пашаев находился под стражей, сотрудничать со следствием он отказался.

Адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката 19 октября 2022 года, после этого он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. До ареста в 2024 году Пашаев был командиром танка в звании младшего сержанта.

Следствие по делу Эльмана Пашаева завершено, военная прокуратура в Москве утвердила ему обвинение в крупном мошенничестве и покушении на мошенничество. Дело направлено для рассмотрения в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура.

Помимо эпизода с Блиновским, Пашаеву вменяется попытка похитить у жителя Петрозаводска 15 млн рублей. Согласно версии следствия, Эльман Пашаев вместе с неким соучастником с июля 2023 по сентябрь 2024 года обещал мужчине помощь в освобождении от уголовной ответственности путем заключения контракта с Минобороны.

Житель Карелии, по информации ведомства, привлекался за сбыт наркотиков и отмывание денег. Пашаеву удалось получить от него 10,5 млн рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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