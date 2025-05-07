Дошло до суда дело Эльмана Пашаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего адвоката из Северной Осетии Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве, будет рассматривать Донецкий гарнизонный военный суд.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, бывший адвокат Эльман Пашаев обещал за крупное денежное вознаграждение помочь с освобождением от уголовной ответственности Алексея Блиновского и его жены – блогера Елены Блиновской, которая обвинена в уклонении от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей. С сентября 2024 года Пашаев находился под стражей, сотрудничать со следствием он отказался.

Адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката 19 октября 2022 года, после этого он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. До ареста в 2024 году Пашаев был командиром танка в звании младшего сержанта.

Следствие по делу Эльмана Пашаева завершено, военная прокуратура в Москве утвердила ему обвинение в крупном мошенничестве и покушении на мошенничество. Дело направлено для рассмотрения в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура.

Помимо эпизода с Блиновским, Пашаеву вменяется попытка похитить у жителя Петрозаводска 15 млн рублей. Согласно версии следствия, Эльман Пашаев вместе с неким соучастником с июля 2023 по сентябрь 2024 года обещал мужчине помощь в освобождении от уголовной ответственности путем заключения контракта с Минобороны.

Житель Карелии, по информации ведомства, привлекался за сбыт наркотиков и отмывание денег. Пашаеву удалось получить от него 10,5 млн рублей и компьютерную технику стоимостью около 500 тысяч рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.