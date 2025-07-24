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13:54, 24 июля 2025

Туристы в Сириусе пожаловались на отказ в убежище во время атаки БПЛА

Устранение последствий атаки беспилотников в Сочи. 24 июля 2025 г. Фото: https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/284507/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из отелей в Сириусе не пустил две семьи, в том числе троих детей, на парковку, чтобы укрыться во время атаки беспилотников. В отеле объяснили отказ отсутствием режима чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи две женщины погибли при падении обломков дрона. Еще 11 человек пострадали, четверо из них были госпитализированы. 

Семь БПЛА были сбиты в ночь на 24 июля над Краснодарским краем, отчиталось ранее Минобороны.

Супругам из Москвы отказали в укрытии в одном из отелей Сириуса во время атаки беспилотников. Катерина и ее муж Дмитрий  приехали на отдых пару дней назад, остановились в коттеджном доме. В момент атаки беспилотников пара оказалась на улице.

Так как в их доме нет мест для укрытий, они с супругом вместе с другой семьей, где трое детей, побежали в находящийся рядом отельс большим подземным паркингом, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, Москва"

"Днем паркинг открыт, но ночью дверь оказалась заперта. На тот момент уже было несколько вспышек, началась сильная атака. Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам "нет", заявив, что мы не являемся постояльцами отеля. У меня была мысль предложить им деньги. Но в этой суматохе мы не хотели терять время и просто побежали дальше»,- приводятся ее слова в публикации. 

По ее словам, дальше они побежали по мосту через реку Мзымта к ТЦ с парковкой. Там их укрыли в подвале молодые люди — работники местного кафе. Они дали туристам воду и успокоили. Когда кафе закрылось, семьи остались в паркинге торгового центра. 

В отеле, куда обращались семейные пары, заявили, что не впустили людей из-за отсутствия режима чрезвычайной ситуации.

"Сирены тогда еще не сработали, посторонних гостей с улицы мы не имеем права впускать в целях безопасности, документов у них при себе не было. Если бы сработала сирена, мы бы всех впустили. У нас тут часто ходят пьяные неадекватные люди", - приводятся в публикации слова представителя отеля.

Telegram-канал "Любимый Сочи" опубликовал видео, на котором туристы,. остановившиеся в другом отеле, во время атаки беспилотников укрывались в коридорах. 

"Аквамарин-Парк отель, прятаться некуда. Все спустились на 1 этаж отеля в коридор! Рядом нет ни подземных парковок, ни перехода! Вопрос куда прятаться?", - спросил автор видео.

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Автор: "Кавказский узел"

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