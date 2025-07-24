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17:53, 24 июля 2025

Жители двух регионов юга России арестованы за призывы к убийствам военных

ФСБ. Фото: ФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девять человек из восьми регионов России, в числе которых Астраханская область и Краснодарский край, задержаны сотрудниками ФСБ в связи с публикациями в соцсетях призывов убивать российских военных и силовиков. Подозреваемые арестованы.

ФСБ России в восьми регионах РФ задержала девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих.

"Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей", - сообщил сегодня центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма (часть  2 статьи 205.2 УК РФ) и  (пропаганда терроризма) и публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ), подозреваемые помещены под стражу.

"Кавказский узел" также писал, что на рассмотрение Южного окружного военного суда передано дело жителя Аксая Ростовской области, который обвиняется в призывах к терроризму из-за комментария в соцсети.

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Автор: "Кавказский узел"

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