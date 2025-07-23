Лидер партии "Дроа" Хоштария сообщила об аресте счетов

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В Грузии арестованы счета оппозиционной партии "Дроа" и ее лидера Элене Хоштарии.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта силовики задержали лидера партии "Дроа" Элене Хоштария на месте акции протеста около парламента Грузии. Она была освобождена из изолятора спустя сутки после задержания. Хоштария обвинена в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Она отвергла обвинения и отказалась участвовать в судебных заседаниях.

Об аресте счетов партии и личных счетов Элене Хоштария сообщила 22 июля, пишет "Грузия-онлайн".

Она отметила, что пожертвования "поместила в безопасное место" и со счетов списано всего 17 лари (чуть более шести долларов). "Вы не дождетесь от меня никаких штрафов, ни явки ни на какие допросы и на одно судебное заседание", - цитирует издание публикацию Хоштарии.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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