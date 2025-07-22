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10:53, 22 июля 2025

Суд в Тбилиси утвердил пожизненный срок за убийство женщины-трансгендера

Апелляционный суд Тбилиси. Фото: https://ru.netgazeti.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе пожизненный срок Беке Джаини, который признан виновным в умышленном убийстве Кесарии Абрамидзе. Суд и следствие заключили, что убийство совершено с особой жестокостью и связано с гендерной нетерпимостью.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября 2024 года была убита 37-летняя Кесария Абрамидзе – самая известная женщина-трансгендер в Грузии, которая в 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты среди трансгендеров. На ее похороны пришли политики, активисты и рядовые жители Грузии. Суд в апреле  приговорил к пожизненному заключению Беку Джаиани, признав его виновным в убийстве Кесарии Абрамидзе.

По данным прокуратуры, примерно за неделю до убийства у Абрамидзе и Джаиани возникли "разногласия по личному вопросу", из-за чего они расстались. Сам обвиняемый сообщил, что пришел к Абрамидзе домой и "на почве размолвки по мотивам мести" сначала ударил ее, а затем нанес ей 28 ножевых ранений, отчего Кесария Абрамидзе скончалась на месте. По словам Джаиани, примерно через 20 минут после этого он покинул квартиру и направился в квартиру своего родственника, где сменил окровавленную майку, а затем выехал из Тбилиси на такси. Он был задержан по пути в Сенаки, недалеко от аэропорта Копитнари.

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе пожизненный приговор за убийство трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. 

Защита безуспешно пыталась опротестовать приговор Беке Джаиани, который был осужден на пожизненное заключение в апреле этого года Тбилисским городским судом. Он признан виновным в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Напомним, в Грузии периодически происходят нападения на трансгендеров. Так, 31 октября 2021 года два жителя Тбилиси напали с ножами на двух женщин-трансгендеров, в результате одна скончалась, а вторая была ранена. Полиция задержала одного из нападавших. 28 сентября того же года полиция также рапортовала о задержании жителя Тбилиси за избиение женщины-трансгендера.

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Автор: "Кавказский узел"

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