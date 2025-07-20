Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

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Движение у парламента Грузии перекрыто на 235-й день ежедневных акций против политики "Грузинской мечты". Участники акции потребовали освободить арестованных и осужденных за участие в акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 19 июля, на 234-й день протестов, к парламенту пришли участники шествия, которые призвали отказаться от участия в местных выборах.

Проспект Руставели у парламента Грузии перекрыт на 235-й день ежедневных протестов. Основной лозунг сегодняшней акции "Свободу узникам режима", сообщило издание Publika.

Как следует из видео, опубликованного изданием, группа людей шествием присоединилась к стоящим у парламента Грузии, в руках они держали мобильные телефоны с зажженными фонариками.

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