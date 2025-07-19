Участники шествия в Тбилиси призвали к бойкоту муниципальных выборов

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Оппозиционные партии организовали сегодня в Тбилиси шествие с призывом бойкотировать муниципальные выборы. Шествие завершилось у парламента Грузии, где участники протестов 234-й день подряд заблокировали автомобильное движение.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Протестное шествию в Тбилиси с призывом к бойкоту местных выборов 4 октября организовали восемь оппозиционных партий, отказавшихся участвовать в избирательной кампании. По их словам, участие лишь легитимизирует власть правящей партии «Грузинская мечта».

Оппозиционеры требуют новых парламентских выборов, подчеркивая, что голосование должно пройти свободно и честно. По их мнению, итоги прошлогодних парламентских выборов были сфальсифицированы. Главный лозунг митинга: «Только свободные выборы!", - пишет "Новости Грузия".

Марш начался у первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили и направился к зданию парламента. По пути, на проспекте Мелекишвили, произошел инцидент: участники акции вступили в перепалку с прохожими, которые, по их словам, оскорбили протестующих. Ситуация разрешилась после вмешательства патрульной полиции.

В шествии принимали участие представители оппозиционных политических партий, неправительственного сектора, родители задержанных в ходе протеста и рядовые граждане. Они также заявили, что требования остаются неизменными – назначение новых свободных парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщило "Интерпрессньюс".

Сегодня, в 234-й день протестов, активисты как и каждый вечер, перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели, говорится в публикации.

Восемь политических партий сделали общее заявление на сегодняшнем митинге протеста. "Мы признаем только свободные парламентские выборы, которых мы обязательно добьемся при принципиальной и последовательной изоляции режима", - процитировала Publika заявление.

Партии заявили, что "необходима системная перезагрузка грузинской политики". "С этой целью мы начинаем организовывать оппозиционеров во всех городах и муниципалитетах Грузии, чтобы в каждом городе и селе разразилась политическая борьба", - указано в заявлении.

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