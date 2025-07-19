Азербайджанский правозащитник назвал обыск незаконным

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У азербайджанского правозащитника Зафара Ахмедова был произведён обыск. Он и его сын в течение нескольких часов допрашивались в прокуратуре, после чего были отпущены. Ахмедов назвал обыск незаконным, так как по делу он проходит как свидетель.

Силовики пришли домой к члену правозащитной организации "Линия защиты" Зафару Ахмедову рано утром.

"С раннего утра к нам пришли следователь Генеральной прокуратуры, шесть оперативников и двое понятых. Предъявив судебный ордер, они приступили к обыску. Они изъяли все телефоны и компьютеры, которые были у нас дома. Меня и моего сына Фуада забрали в Генеральную прокуратуру. В течение двух часов нас допрашивали в качестве свидетелей по много лет назад открытому уголовному делу, к которому мы не имели никакого отношения. После этого нас продержали до 18.00 (17.00 мск) и потом отпустили", - рассказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, изъятые электронные устройства ему вернули. "К сожалению, вчера моего сына уволили с работы, которую он с таким трудом нашел", - отметил Ахмедов.

Ахмедов назвал обыск незаконным, "поскольку у свидетеля обыски не проводятся".

Получить комментарии в Генеральной прокуратуре не удалось.

Как писал "Кавказский узел", сын Зафара Ахмедова Фуад Ахмедли и ранее подвергался преследованиям. Он был задержан в августе 2016 года и обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. В июне 2017 года Ахмедли был приговорен к четырем годам заключения по статьям "Нарушение законодательства об оперативно-разыскной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Защита сочла приговор политическим заказом. В августе 2020 года Ахмедли вышел на свободу по истечении срока наказания.

В октябре 2021 года Фуад Ахмедли получил 30 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве после того, как пришел к зданию суда, чтобы поддержать соратника по партии Народного фронта Ниямеддина Ахмедова.

3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 30 июня на подготовительном заседании суда Сафарову было отказано в переводе под домашний арест. Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря 2024 года Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

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