×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:53, 19 июля 2025

Азербайджанский правозащитник назвал обыск незаконным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У азербайджанского правозащитника Зафара Ахмедова был произведён обыск. Он и его сын в течение нескольких часов допрашивались в прокуратуре, после чего были отпущены. Ахмедов назвал обыск незаконным, так как по делу он проходит как свидетель.

Силовики пришли домой к  члену правозащитной организации "Линия защиты" Зафару Ахмедову рано утром. 

"С раннего утра к нам пришли следователь Генеральной прокуратуры, шесть оперативников и двое понятых. Предъявив судебный ордер, они приступили к обыску. Они изъяли все телефоны и компьютеры, которые были у нас дома. Меня и моего сына Фуада забрали в Генеральную прокуратуру. В течение двух часов нас допрашивали в качестве свидетелей по много лет назад открытому уголовному делу, к которому мы не имели никакого отношения. После этого нас продержали до 18.00  (17.00 мск) и потом отпустили", - рассказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, изъятые электронные устройства ему вернули. "К сожалению, вчера моего сына уволили с работы, которую он с таким трудом нашел", - отметил Ахмедов. 

Ахмедов назвал обыск незаконным, "поскольку у свидетеля обыски не проводятся".

Получить комментарии в Генеральной прокуратуре не удалось.

Как писал "Кавказский узел", сын Зафара Ахмедова Фуад Ахмедли и ранее подвергался преследованиям. Он был задержан в августе 2016 года и обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. В июне 2017 года Ахмедли был приговорен к четырем годам заключения по статьям "Нарушение законодательства об оперативно-разыскной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Защита сочла приговор политическим заказом. В августе 2020 года Ахмедли вышел на свободу по истечении срока наказания.

В октябре 2021 года Фуад Ахмедли получил 30 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве после того, как пришел к зданию суда, чтобы поддержать соратника по партии Народного фронта Ниямеддина Ахмедова.

3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 30 июня на подготовительном заседании суда Сафарову было отказано в переводе под домашний арест. Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал их для покупки земельного участка и не получил обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря 2024 года Сафарова заочно наградили премией Госдепартамента США.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:55, 19 июля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
07:57, 19 июля 2025
25 беспилотников сбиты в Ростовской области и на Кубани
05:59, 19 июля 2025
Арестован подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Краснодаре
00:56, 19 июля 2025
Один человек пострадал во время атаки беспилотников на Ростовскую область
22:55, 18 июля 2025
Боец из Грузии заочно осужден в России
08:57, 18 июля 2025
Военные сбили три беспилотника над Азовским морем
Все события дня
Новости
23:57, 18 июля 2025
Более 100 заявлений от карабахских беженцев направлено в ЕСПЧ
Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
12:51, 18 июля 2025
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
Алескер Мамедли. Фото: https://jam-news.net/ru
11:54, 18 июля 2025
Активисты призвали президента Азербайджана содействовать лечению Мамедли в гражданской клинике 
Момент падения силовика. Стопкадр: телеграм-канал e1_news
23:58, 17 июля 2025
Источники сообщили о розыске главы азербайджанской диаспоры Урала
Азер Гасымлы. Фото: https://haqqin.az/news/354155
09:48, 17 июля 2025
Азербайджанский политолог Гасымлы отверг обвинения в вымогательстве и угрозах 
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Блогеры
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Фото
13:26, 11 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему враждебность назначена на сейчас?
Фото
14:48, 9 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Гибридная война в союзнических отношениях
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Задержание подростков в Северной Осетии. 18 июля 2025 г. Скриншот видео ФСБ России
18 июля 2025, 18:55
Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
18 июля 2025, 12:51
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Магомед Омаров. Фото: пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
17 июля 2025, 17:44
Дело Магомеда Омарова дошло до суда

Сайд-Мухаммад Джумаев. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/72772
17 июля 2025, 13:44
Джумаев освободился из колонии

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше