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17:53, 19 июля 2025

Приговор суда в Грозном контрактнику оставлен в силе

Южный окружной военный суд. Скриншот фото из Telegram-канала суда от 26.06.25, https://t.me/uovs_info/1008.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Грозном признал Александра Сивкевича виновным в отказе отправиться в зону СВО и двух случая оставления части, приговорив к шести с половиной годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе, проигнорировав заключение, что контрактник не может служить по состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Контрактник Александр Сивкевич признан виновным в отказе исполнить 13 февраля 2024 года распоряжение об отправке в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях, неявке на службу в свою часть 14 февраля 2024 года и уклонении от ее прохождения до 17 апреля 2024 года и  самовольном оставлении места службы с 14 мая 2024 по  14 сентября 2024 года и приговорен к шести годам и шести месяцам колонии общего режима. 

Защита обжаловала приговор, отметив, что судом первой инстанции не учтено,  что Сивкевич не может выполнять обязанности военной службы по состоянию здоровья, что подтвердил в судебном заседании врач - нейрохирург.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону счел наказание "справедливым и соразмерным содеянному" и не нашел оснований для отмены или изменения обжалуемого приговора, следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте суда.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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