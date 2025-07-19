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02:54, 19 июля 2025

Савельевы пожаловались на отписку кубанского чиновника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Людмила и Алексей Савельевы получили письмо от врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, который заявил, что жилье взамен их барака, снесенного при строительстве олимпийской трассы, им не полагается. При этом он не ответил ни на один из заданных вопросов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи, но в удовлетворении жалобы было отказано. В конце июня и прокуратура отказалась помочь Савельевым в защите их прав.

10 апреля семья Савельевых обратилась на sms-сервис "Кавказского узла" с просьбой осветить их проблему. "Прошло много лет, семья пополнилась новыми членами семьи, и все мы бомжи. Издевательства чиновников над нашими конституционными правами на жилище продолжаются. Идут фальсификации документов. Отобрали жилье к Олимпиаде и на этом успокоились", - написали они. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

18 июля мать и сын Савельевы получили по почте по письму из министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края за подписью врио министра М. Зарицкого. В своих ответах чиновник на четырех листах рассказывает обо всех судах, которые отказали Савельевым в защите их жилищных прав, и утверждает, что им ничего не полагается.

Тем, кто изымал мое единственное жилье, закон не писан?

"В ответе Зарицкого все как под копирку, что нам пишут все от прокуроров до чиновников разных структур: перечислены решения судов, которые мы проиграли, а также не одного ответа на поставленные мной вопросы. Мне адвокат разъяснил, что я имею право, как собственница, на компенсацию при переселении, а также на жилье при изъятии собственности. Но меня при наличии документа о собственности пытаются убедить в том, что мне ничего не полагается. Как это называется на юридическом языке, когда врываются в твой дом, ломают его, а тебя вышвыривают на улицу? При этом во всех решениях судов не оспаривается никем информация, что барак, где я жила и ничего не просила у государства, был изъят именно для нужд того самого государства. Так что получается? Тем, кто изымал мое единственное жилье, закон не писан?" - недоумевает 75-летняя инвалид Людмила Савельева, комментируя письмо корреспонденту "Кавказского узла".

«Мне все адвокаты, к которым я обращался, разъясняют, что мне полагается жилье по соцнайму и всей моей семье, так как мы были все прописаны в одной квартире. Но семья распалась из-за постоянных проблем и скитаний, а я потерял здоровье. Чиновник, который нас с матерью прислал холодную отписку, сам живет без нужды и, наверное, не на помойке, как я», - прокомментировал ответ чиновника 50-летний сын Савельевой Алексей Савельев, тоже инвалид.

При этом и мать, и сын отметили, что в упомянутое министерство вообще не обращались, а отправляли заявление на имя губернатора. «Это министерство жилье больше не предоставляет, хотя и является правопреемником олимпийского департамента. Его полномочия сейчас другие», -отметил Савельев.

Людмила Савельева призналась, что не знает, куда еще обращаться, потому что до людей с нарушенными правами никому нет дела.  

Получается. что людей просто выбросили на улицу без предоставления другого жилья и компенсации?

Адвокат Ирина Белова, которая консультирует Савельевых, отметила, что в ответе нет ссылок на закон, нет ответов на поставленные Савельевыми в их заявлениях вопросы". "К примеру, почему их нет в решении суда от 2011 года, в то время как прописка сохраняется по сей день? Получается. что людей просто выбросили на улицу без предоставления другого жилья и компенсации? Чиновники пишут постоянно, что жилье получил один из сыновей Савельевой -Андрей. Но речь ведь не об Андрее. И он не обращается к чиновникам. Речь о разных взрослых семьях Людмилы Савельевой и ее второго сына Алексея Савельева", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат рекомендовала Савельевым обращаться с жалобой на министерство олимпийского наследия к губернатору Краснодарского края, в чьем подчинении оно находится. А если и губернатор не проявит участия, то адвокат рекомендует обращаться в прокуратуру с заявлением о нарушении прав.

Сами Савельевы уже не верят в результативность жалоб, потому что за 14 лет переписки с ними у них на съемных квартирах образовались огромные чемоданы с архивами. «Мы соберемся с силами и напишем губернатору края и прокурору края», - тем не менее поделилась планами Людмила Савельева.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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