×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:48, 28 июня 2025

Прокуратура Адлера отказалась помочь Савельевым защитить их жилищные права

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Людмила и Алексей Савельевы, которые лишились жилья при строительстве олимпийской трассы, обратились в прокуратуру с просьбой помочь им защитить жилищные права, но получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи, но в удовлетворении жалобы было отказано.

10 апреля семья Савельевых обратилась на sms-сервис "Кавказского узла" с просьбой осветить их проблему. "Прошло много лет, семья пополнилась новыми членами семьи, и все мы бомжи. Издевательства чиновников над нашими конституционными правами на жилище продолжаются. Идут фальсификации документов. Отобрали жилье к Олимпиаде и на этом успокоились", - написали они. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

27 июня Людмила и Алексей Савельевы, которые обратились в прокуратуру с просьбой защитить их жилищные права, получили отказ. "Оснований для вмешательства не имеется", - процитировал корреспонденту "Кавказского узла" ответ прокуратуры Алексей Савельев.

В прокуратуру Краснодарского края мать и сын Савельевы обратились в мае с просьбой вступить в защиту их прав в порядке статьи 45 Гражданско-правового кодекса Российской Федерации и помочь в подаче иска к властям, ответственным за переселение. В двух ответах за подписью заместителя прокурора Адлерского района И.И. Дармилова сказано, что "оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", а если Савельевы считают, что их права нарушены, они "вправе обратиться в суд самостоятельно".

«Они пишут <...> на отвлечённые темы, а по существу - ни слова. Наши заявления пересылают друг другу, как в настольном теннисе, передавая пассы друг другу. Ответ ждали полтора месяца - а получили очередную отписку», - прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" Людмила Савельева.

«Я не получил ни одного внятного ответа, почему я, как зарегистрированный в доме человек, должен бомжевать. Это было наше единственное жильё», - посетовал Алексей Савельев.

По мнению юриста Елены Волгиной, которая ознакомилась с заявлениями Савельевых и ответами из прокуратуры, считает, что налицо нарушение буквы закона. «Ответ прокурора грубо нарушает не только дух, но и букву закона. Он: не выполнил поручение вышестоящей прокуратуры провести проверку по заявлениям инвалидов; уклонился от положений статьи 45 ГПК РФ, которые обязывают прокурора вступить в защиту интересов социально уязвимого гражданина - инвалида, малоимущего, без жилья; не дал ни одной правовой оценки фактам: изъятие жилья без компенсации, отсутствие альтернативного жилья, регистрация в снесённом доме, утрата очереди, отсутствие судебного решения о лишении права собственности. Всё это требует проверки. Таким образом, нарушены статья 40 Конституции РФ (право на жилище), статья 35 Конституции РФ (защита собственности), нормы Жилищного кодекса (статьи 86–89), нормы международного права (протокол №1 Европейской конвенции по правам человека, Конвенция ООН о правах инвалидов) и даже закон «О прокуратуре РФ» в части надзорных полномочий. По существу, инвалиду и бездомному человеку предложили самостоятельно вести судебные тяжбы с государственными структурами - без адвоката, без доступа к материалам дела, без помощи. Это недопустимо», - заявила Волгина.

Юрист рекомендовала подать жалобу в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, повторно обратиться в прокуратуру края и - в случае отказа - рассматривать подачу жалобы в Конституционный суд.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:23, 25 июня 2025
Прокуратура потребовала вернуть государству бывший детский лагерь в Анапе
Наталья Калиновская. Фото http://www.blogsochi.ru/
02:56, 24 июня 2025
Сочинская активистка Калиновская обвинена в нападении на правоохранителя
Артемий Останин. Фото: суды общей юрисдикции города Москвы
18:58, 23 июня 2025
Правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным
Суд и коттеджный поселок. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 23 июня 2025
Прокуратура потребовала изъять землю под коттеджным поселком в Геленджике
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Зарему Мусаеву ведут к машине без обуви. Скриншот видео https://t.me/no_torture/3642
27 июня 2025, 15:41
Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Полигон в Семикаракорском районе. Фото: https://www.donland.ru/
26 июня 2025, 17:28
Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
26 июня 2025, 14:32
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше