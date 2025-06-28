Прокуратура Адлера отказалась помочь Савельевым защитить их жилищные права

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Людмила и Алексей Савельевы, которые лишились жилья при строительстве олимпийской трассы, обратились в прокуратуру с просьбой помочь им защитить жилищные права, но получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи, но в удовлетворении жалобы было отказано.

10 апреля семья Савельевых обратилась на sms-сервис "Кавказского узла" с просьбой осветить их проблему. "Прошло много лет, семья пополнилась новыми членами семьи, и все мы бомжи. Издевательства чиновников над нашими конституционными правами на жилище продолжаются. Идут фальсификации документов. Отобрали жилье к Олимпиаде и на этом успокоились", - написали они. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

27 июня Людмила и Алексей Савельевы, которые обратились в прокуратуру с просьбой защитить их жилищные права, получили отказ. "Оснований для вмешательства не имеется", - процитировал корреспонденту "Кавказского узла" ответ прокуратуры Алексей Савельев.

В прокуратуру Краснодарского края мать и сын Савельевы обратились в мае с просьбой вступить в защиту их прав в порядке статьи 45 Гражданско-правового кодекса Российской Федерации и помочь в подаче иска к властям, ответственным за переселение. В двух ответах за подписью заместителя прокурора Адлерского района И.И. Дармилова сказано, что "оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", а если Савельевы считают, что их права нарушены, они "вправе обратиться в суд самостоятельно".

«Они пишут <...> на отвлечённые темы, а по существу - ни слова. Наши заявления пересылают друг другу, как в настольном теннисе, передавая пассы друг другу. Ответ ждали полтора месяца - а получили очередную отписку», - прокомментировала ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" Людмила Савельева.

«Я не получил ни одного внятного ответа, почему я, как зарегистрированный в доме человек, должен бомжевать. Это было наше единственное жильё», - посетовал Алексей Савельев.

По мнению юриста Елены Волгиной, которая ознакомилась с заявлениями Савельевых и ответами из прокуратуры, считает, что налицо нарушение буквы закона. «Ответ прокурора грубо нарушает не только дух, но и букву закона. Он: не выполнил поручение вышестоящей прокуратуры провести проверку по заявлениям инвалидов; уклонился от положений статьи 45 ГПК РФ, которые обязывают прокурора вступить в защиту интересов социально уязвимого гражданина - инвалида, малоимущего, без жилья; не дал ни одной правовой оценки фактам: изъятие жилья без компенсации, отсутствие альтернативного жилья, регистрация в снесённом доме, утрата очереди, отсутствие судебного решения о лишении права собственности. Всё это требует проверки. Таким образом, нарушены статья 40 Конституции РФ (право на жилище), статья 35 Конституции РФ (защита собственности), нормы Жилищного кодекса (статьи 86–89), нормы международного права (протокол №1 Европейской конвенции по правам человека, Конвенция ООН о правах инвалидов) и даже закон «О прокуратуре РФ» в части надзорных полномочий. По существу, инвалиду и бездомному человеку предложили самостоятельно вести судебные тяжбы с государственными структурами - без адвоката, без доступа к материалам дела, без помощи. Это недопустимо», - заявила Волгина.

Юрист рекомендовала подать жалобу в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, повторно обратиться в прокуратуру края и - в случае отказа - рассматривать подачу жалобы в Конституционный суд.