Ежедневные протесты продолжаются в Тбилиси на фоне предвыборных концертов "Грузинской мечты"

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Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели у здания парламента в 233-й день подряд. Оппозиционные депутаты городского совета Тбилиси объявили, что не будут участвовать в муниципальных выборах 4 октября, в преддверии которых "Грузинская мечта" организует концерты.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Участники проевропейских акций сегодня, на 233-й день непрерывных протестов, вновь перекрыли движение по проспекту Руставели перед зданием парламента Грузии, передает Publika.

Оппозиционные депутаты тбилисского Сакребуло (городского совета) выступили сегодня с совместным заявлением, отказавшись участвовать в муниципальных выборах, намеченных на 4 октября.

"Мы привержены целям, которые были достигнуты за 233 дня в истории Грузии. Мы подтверждаем, что признаем только новые, свободные, справедливые парламентские выборы и отказываемся участвовать в так называемых местных выборах, а на самом деле - в сфальсифицированном и преступном процессе. [...] Сегодня вместе с грузинским народом мы противостоим режиму беззакония, несправедливости и насилия. [...] Мы признаем только свободные и справедливые парламентские выборы!" - цитирует издание текст манифеста.

"Грузинская мечта" в преддверии выборов начала организовывать "бесплатные" концерты, один из них проходит сегодня на курорте Анаклия.

"Грузинская мечта" начала вести предвыборную кампанию, всем же известно, что люди любят зрелища и развлечения. И партией принято простое решение – делать концерты, которые люди воспринимают как бесплатные, забывая, что на это пошли их налоги. Сегодня в забытом Анаклия выступал грузинский бэнд Ursa, который не критикует власть и получает бюджетные деньги за выступления из муниципалитетов и от министерства культуры. Весь Зугдиди приехал в Анаклия, многие нарядились "на выход", никаких тебе "свобода политзаключенным" или вообще напоминаний о происходящем в стране", – пишет Telegram-канал Tbilisi_life.

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