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14:48, 18 июля 2025

Профессиональный военный из Ставропольского края убит в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Богданов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 776 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июля официально признаны убитыми в военной операции не менее 776 бойцов со Ставрополья.

17 июля прошли похороны 44-летнего Виктора Богданова, уроженца Зеленокумска. Он был участником военных действий в Сирии; в боевых действиях на Украине принимал участие с 2022 гожа, был ранен. У него остались двое сыновей - 17-летний Савва и Владимир, которому 12 лет, говорится в сообщении в телеграм-канале Советского муниципального округа Ставропольского края.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 775 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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