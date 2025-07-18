Жители Ставрополья пожаловались на попытки лишения земельных участков

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Жители станицы Ессентукской заявили в видеообращении, что получили судебные иски с требованием вернуть муниципалитету земельные участки, приватизированные много лет назад. Следственный комитет отчитался о начале проверки по жалобе станичников.

Видеообращение жителей станицы Ессентукской Предгорного округа размещено 17 июля в телеграм-канале "Пятигорск Онлайн". На кадрах видны 13 человек разного возраста, обращение от имени собравшихся зачитывает с листа бумаги одна из женщин.

Жители пояснили, что обращаются к председателю СКР Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой разобраться в нарушении их "конституционных прав". Когда записано обращение, на видео и в публикации не уточняется.

С данной проблемой столкнулось свыше 200 семей

"Собственники земель по всему Предгорному округу Ставропольского края неожиданно столкнулись с исками в отношении нас со стороны администрации округа, в которых нас обвиняют в самозахвате муниципальных земель. Однако эти земли были размежёваны, документы, подтверждающие собственность, а также куплю данных земельных участков имеются у нас в полном объеме. Получается, что участки, принадлежащие нам по праву, где находятся наши дома, единственное жилье, требуют вернуть в муниципальную собственность", - говорится в видеообращении.

Все правоустанавливающие документы у собственников имеются, подчеркнули авторы видео. "Многие участки и дома были приобретены в рамках ипотечных кредитов, либо в рамках государственных программ, таких, как президентская программа «Молодая семья», а наши дети являются дольщиками. Более того, с данной проблемой столкнулось свыше 200 семей, в которых есть несовершеннолетние дети", - заявили они.

Наши документы проходили все проверки, без них мы бы не смогли участвовать в госпрограммах

Жители станицы попросили "вмешаться в ситуацию и защитить права простых жителей". "Почему из-за возможной халатности или непрофессионализма тех, кто проводил межевание и распределение участков, страдаем мы – простые жители? Наши документы проходили все проверки, без них мы бы не смогли участвовать в госпрограммах, получать ипотеки. А теперь оказывается, что эта земля, за которую мы заплатили деньги, не наша. Это просто немыслимо. Мы не можем отвечать и нести ответственность за тех, кто допустил эти ошибки", - говорится в обращении.

В другой части ролика, записанной там же, другая женщина поясняет, что межевание было проведено в 2008 году. "Наши земельные участки были поставлены на кадастровый учет. И только в 2024 году, спустя 16 лет, появляется заключение кадастрового инженера, согласно которому наши земельные участки должны снять с кадастрового учета на основании решения суда. По истечении всех сроков исковой давности администрация обратилась в суд и в судебном порядке пытается доказать, что наши земельные участки приобретены на незаконных основаниях", - рассказала жительница станицы.

На обращение жителей отреагировал Следственный комитет. "Председатель СК России поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки и по доводам обращения жителей Ставропольского края о нарушении их прав", - говорится в публикации, размещенной 17 июля в телеграм-канале информационного центра СКР.