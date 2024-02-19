Суд в Ессентуках встал на сторону жильцов дома в споре о выселении

19 февраля 2024, 16:10

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Горсуд Ессентуков удовлетворил иск семьи Тихоновых, оспоривших требование мэрии о выселении из дома.

Ессентукский горсуд сегодня удовлетворил жалобу семьи Тихоновых, требовавших сохранить право их дальнейшего проживания в старинном особняке «Дом атамана Лисичкина». При этом суд обязал жильцов частично взять на себя расходы на капитальный ремонт и реставрацию здания, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» юрист Екатерина Кузнецова, которая представляла в суде интересы жильцов.

По ее словам, судебная тяжба жильцов с городской администрацией продолжалась несколько лет. Власти, ссылаясь на ветхость и аварийность здания, планировали снести его и использовать территорию «для муниципальных нужд».

В 2017 году администрация направила в суд иск о признании отсутствующим права собственности на жилье у семьи Тихоновых – Ирины и ее сына Дениса, которые занимали в доме квартиру площадью 37 квадратных метра, и определить ее выкупную стоимость. Тихоновы подали встречное исковое заявление о признании за ними права собственности на жилое помещение.

Тихоновы указывали, что «Дом станичного атамана Лисичкина», 1901 года постройки, является объектом культурного наследия» и поэтому не подлежит сносу, но суд этот аргумент долгое время не принимал во внимание, рассказала Кузнецова.

Она отметила, что семье Тихоновых было отказано в иске, а иск администрации суд удовлетворил. "Собственникам предложили выкупную стоимость квартиры и земельного участка, всего чуть более 3,4 млн рублей, плюс 146 тысяч рублей компенсации за причиненные убытки. Бывшим хозяевам предложили предоставить банковские реквизиты для перечисления им денежных средств, однако те отказались", - рассказала Кузнецова.

Тихоновы были признаны утратившими права собственности на квартиру, это право перешло к администрации города. Однако Тихоновы продолжали жить в квартире и отказывались получить деньги.

Администрация в 2018 году вновь обратилась в суд с иском об их выселении, и суд иск удовлетворил. Семья Тихоновых обжаловала решение суда, требуя признать ничтожным договор о выкупе жилого помещения, но получили отказ. "Наконец, 9 июня 2023 года решение суда от 2017 года о признании Тихоновых утратившими права собственности на квартиру по нашей жалобе было пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам и отменено", - сказала юрист.

Она пояснила, что ко времени повторного обращения, Ессентукский городской суд по жалобе других жильцов этого же дома отказал администрации города в иске о выкупе у них жилых помещений на том основании, что здание является объектом культурного наследия и его снос законом запрещен. Эти решения вступили в законную силу.

Кроме того, Екатерина Кузнецова указала, что решение о сносе объекта культурного наследия принимается специальным органом. Такого решения в отношении спорного дома не было. С учетом этих обстоятельств судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда пересмотрела решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение.

В результате сегодня суд отменил все ранее принятые решения по спорному дому, в том числе решение о выселении Тихоновых. Администрацию города суд обязал провести реставрационные работы объекта, а жильцов – принять в нем долевое участие.

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