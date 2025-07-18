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04:59, 18 июля 2025

Смягчен приговор директору аквапарка Волжского по делу о смерти подростка

Аквапарк в Волжском. Фото с сайта аквапарка http://аквапарк-21век.рф/attractions/multiclad/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил просьбу директора аквапарка в Волжском Григория Газаряна, осужденного по делу о смерти подростка, и заменил ему оставшийся срок лишения свободы на исправительные работы.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года Волгоградский облсуд пересмотрел приговор, вынесенный 9 апреля по делу о гибели подростка в аквапарке Волжского. Директору водного комплекса Григорию Газаряну срок наказания был снижен на два месяца с учетом возмещения вреда по искам в сумме, превышающей 2,5 миллиона рублей. При этом суд назначил ему дополнительное наказание, запретив на два года заниматься эксплуатацией аттракционов и оказанием физкультурных и спортивных услуг.

По делу осуждены пять человек. 9 апреля 2024 года суд первой инстанции назначил Григорию Газаряну 2,5 года лишения свободы, инструктору Даниле Галайде и оператору аквапарка Руслану Макулову – по 1,5 года лишения свободы, а исполнительный директор аквапарка Павел Самборский и инструктор Алексей Захаров были приговорены к году принудительных работ.

Дзержинский райсуд Волгограда 17 июля удовлетворил ходатайство Григория Газаряна о замене неотбытого срока более мягким наказанием, сообщает V1.ru.

"На момент обращения с ходатайством ему осталось провести в колонии семь месяцев и девять дней. Суд удовлетворил его прошение о замене неотбытого срока исправительными работами. Ходатайство было удовлетворено, однако решение суда может быть обжаловано",  - приводит издание слова представителя суда.

Ранее адвокаты осужденных обжаловали приговор в 4-м Кассационном суде Краснодара. Суд не удовлетворил жалобы Данила Галайды, Алексея Захарова, Руслана Макулова и Павла Самборского, пишет издание.

Напомним, в июне 2022 года семья с 13-летним мальчиком приехала из Астрахани в Волжский, чтобы провести досуг в аквапарке. Там подросток скатился с одной из горок и утонул. Мальчик провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка.

Следователи предположили, что спасатели не имели нужных навыков и образования, а оператор наблюдения отвлекся на мобильный телефон и увидел подростка, когда тот уже утонул. Также был задержан исполнительный директор аквапарка, который должен был организовать работу спасателей и оператора.

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Автор: "Кавказский узел"

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