Смягчен приговор директору аквапарка Волжского по делу о смерти подростка
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Суд удовлетворил просьбу директора аквапарка в Волжском Григория Газаряна, осужденного по делу о смерти подростка, и заменил ему оставшийся срок лишения свободы на исправительные работы.
Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года Волгоградский облсуд пересмотрел приговор, вынесенный 9 апреля по делу о гибели подростка в аквапарке Волжского. Директору водного комплекса Григорию Газаряну срок наказания был снижен на два месяца с учетом возмещения вреда по искам в сумме, превышающей 2,5 миллиона рублей. При этом суд назначил ему дополнительное наказание, запретив на два года заниматься эксплуатацией аттракционов и оказанием физкультурных и спортивных услуг.
По делу осуждены пять человек. 9 апреля 2024 года суд первой инстанции назначил Григорию Газаряну 2,5 года лишения свободы, инструктору Даниле Галайде и оператору аквапарка Руслану Макулову – по 1,5 года лишения свободы, а исполнительный директор аквапарка Павел Самборский и инструктор Алексей Захаров были приговорены к году принудительных работ.
Дзержинский райсуд Волгограда 17 июля удовлетворил ходатайство Григория Газаряна о замене неотбытого срока более мягким наказанием, сообщает V1.ru.
"На момент обращения с ходатайством ему осталось провести в колонии семь месяцев и девять дней. Суд удовлетворил его прошение о замене неотбытого срока исправительными работами. Ходатайство было удовлетворено, однако решение суда может быть обжаловано", - приводит издание слова представителя суда.
Ранее адвокаты осужденных обжаловали приговор в 4-м Кассационном суде Краснодара. Суд не удовлетворил жалобы Данила Галайды, Алексея Захарова, Руслана Макулова и Павла Самборского, пишет издание.
Напомним, в июне 2022 года семья с 13-летним мальчиком приехала из Астрахани в Волжский, чтобы провести досуг в аквапарке. Там подросток скатился с одной из горок и утонул. Мальчик провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка.
Следователи предположили, что спасатели не имели нужных навыков и образования, а оператор наблюдения отвлекся на мобильный телефон и увидел подростка, когда тот уже утонул. Также был задержан исполнительный директор аквапарка, который должен был организовать работу спасателей и оператора.
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