Изменен приговор обвиняемым в смерти подростка в аквапарке Волжского

02 августа 2024, 07:49

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Апелляционная инстанция назначила дополнительное наказание пятерым осужденным по делу о гибели подростка в аквапарке Волжского, при этом сократив срок лишения свободы руководителя аквапарка.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора, исполнительного директора и трех рядовых сотрудников аквапарка в Волжском. Они обвинены по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека", предусматривает до шести лет лишения свободы). Обвиняемые не признали вину.

26 июня 2022 года семья с 13-летним мальчиком приехала из Астрахани в Волжский, чтобы провести досуг в аквапарке. Там подросток скатился с одной из горок и утонул. Мальчик провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка.

Волгоградский облсуд 1 августа пересмотрел приговор пятерым обвиняемым, вынесенный 9 апреля, сообщает "Высота 102". Гособвинение просило ужесточить приговор, а четверо подсудимых, кроме оператора аквапарка Руслана Макулова, просили оправдать их из-за отсутствия состава преступления.

"Облсуд, с учетом мнения прокуратуры региона, назначил директору водного комплекса Газаряну и исполнительному директору Самборскому к основному дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и эксплуатацией аттракционов, в том числе водных, оказанием физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг", - приводит издание слова представителя областной прокуратуры Оксаны Чередининой.

По словам Чередининой, инструкторам Галайде и Захарову, а также Макулову назначено дополнительное наказание в виде запрета в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с безопасностью отдыхающих в бассейнах и на открытой воде.

Кроме того, Григорию Газаряну снижен на два месяца - до двух лет и четырех месяцев - срок основного наказания с учетом возмещения вреда по искам в сумме, превышающей 2,5 миллиона рублей, говорится в публикации.

Ранее суд первой инстанции назначил Григорию Газаряну наказание в виде 2,5 года лишения свободы, Даниле Галайде и Руслану Макулову – по 1,5 года лишения свободы, а Павел Самборский и Алексей Захаров были приговорены к году принудительных работ, сообщила на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

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