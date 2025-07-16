Защита жителя Ставрополья анонсировала обжалование приговора за дезертирство

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Житель Ставрополья Антон Сергеенко осужден на 8,5 лет колонии строго режима за «дезертирство в период мобилизации». Защита намерена обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", житель Ставропольского края Антон Сергеенко, обвиняемый в дезертирстве, отказался признать вину, заявив, что не имеет статуса военнослужащего.

Сергеенко получил российское гражданство в 2019 году по упрощенной процедуре вместе с семьей. В апреле 2023 года семья приобрела дом в Ставропольском крае.

Ставропольский гарнизонный военный суд вынес вчера, 15 июля, приговор по делу о дезертирстве в период мобилизации, сообщил представитель защиты Антона Сергеенко. «Осудили на 8,5 лет ишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Взяли под стражу в зале суда», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» защитник.

По версии следствия, Антону Сергеенко был мобилизован 24 февраля 2022 года тремя военкоматами Донецка. После указа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года, был зачислен в состав вооруженных сил РФ. Обвинение утверждает, что 1 января 2024 года он покинул часть, а при задержании в аэропорту Ставрополя прямо заявил о нежелании проходить службу.

Сергеенко вину не признал, настаивая, что никогда не был военнослужащим, не проходил мобилизацию, а сведения о его зачислении в армию не подтверждены документально. Защита утверждает, что отсутствуют доказательства его призыва по мобилизации, в частности — решение мобилизационной комиссии. По мнению адвоката, в связи с этим подсудимый не может считаться субъектом преступления, предусмотренного статьей о дезертирстве. Защита настаивала на оправдании.

Доводы защиты судом были полностью проигнорированы, заявил адвокат. «Суд не прислушался к доводам защиты. Приговора еще нет на руках, мотивировка не известна. Апелляционную жалобу подадим в течение 15 суток после получения приговора», - сообщил представитель защиты.

В карточке дела на сайте Ставропольского гарнизонного военного суда сообщается о вынесении приговора судьей Дмитрием Мамонтовым единолично.