Бывший главный онколог Ростовской области отверг обвинения

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Евгений Глумов, возглавлявший Ростовской областной онкодиспансер, назвал необоснованным его преследование по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств. По его словам, он добивался адекватного лечения больных редким видом рака и боролся за полноценное финансирование лечения.

Как писал "Кавказский узел", онкобольные Ростовской области не могут получить импортные лекарственные препараты из-за задержек с поставками, заявляло областное министерство здравоохранения в 2024 голу.

В Ростовской области начался суд над бывшим главным онкологом региона, бывшим руководителем областного онкологического диспансера Евгением Глумовым. Врача обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств. По версии следствия, он потратил часть субсидии, предназначенной для противоопухолевых препаратов, на гормональные лекарства для симптоматического лечения. Глумов отверг эти обвинения, пояснив, что классификатор, на который ссылается следствие, не обладает статусом регулятора в вопросах назначения, использования и закупок лекарств. Он считает, что уголовное преследование связано с его попытками восстановиться в должности главного онколога региона и его борьбой за финансирование помощи пациентам, пишет "Лента.ру".

Основной аргумент о нецелевом использовании бюджетных денег связан с тем, что в международном классификаторе лекарственных средств (АТХ) купленные препараты указаны в разделе «гормоны». "Эти лекарства применяют при лечении нейроэндокринных опухолей во всем мире,Лечение ими предусмотрено в официальных инструкциях этих лекарств. В клинических рекомендациях, размещенных на сайте Минздрава России, это также четко прописано. Есть письмо от Ассоциации онкологов России, которая разрабатывала эти рекомендации, есть официальный ответ Минздрава России, в которых подтверждается, что препараты — противоопухолевые и могут применяться даже в режиме монотерапии при некоторых, в частности — нейроэндокринных опухолях", - сказал он.

По его словам, он представил следствию доказательства эффективности этих препаратов, включая научные работы и публикации главного внештатного онколога России академика Андрея Каприна. Но, несмотря на эти аргументы, Глумову все равно предъявили обвинение в нецелевой трате средств.

В обвинительном заключении следователь делает выводы, что все вышеприведенные доводы субъективны и опровергнуты материалами следствия — показаниями чиновника из ростовского Минздрава и двух региональных химиотерапевтов, заявивших, что противоопухолевое действие у октреотида и ланреотида отсутствует

В обвинительном заключении также указано, что вместо денег, потраченных на эти препараты, можно было бы купить лекарства от более распространенных видов рака. "Чем пациенты с нейроэндокринными опухолями хуже тех, у кого опухоль яичников или желудка? Они имеют такое же право на жизнь, как и больные с часто встречающимися заболеваниями. Вопрос не в том, какой именно пациент недополучил лечение, а в том, что был глобальный дефицит финансирования онкослужбы», - отметил он. По словам Глумова, с 2023 года в списке пациентов, получающих ланреотид и октреотид, более 60 человек, и все они благодаря терапии живы.

В 2023 году в Ростовской области не могли получить адекватное лечение сотни пациентов, утверждает Глумов. По его словам, прокурорские проверки официально зафиксировали факты задержки терапии до трех-четырех недель. В целях экономии врачам приходилось менять современные препараты на более дешевые, лечить по устаревшим схемам. По его данным, дефицит средств тогда составлял почти миллиард рублей.

"В этом году на поднятой мною волне общественного внимания из областного бюджета выделили миллиард рублей на льготные рецепты для онкологических больных. Фактически это — косвенное признание того, что было громадное недофинансирование", - заявил он.

По его мнению, главная причина уголовного дела — это попытка регионального Минздрава убрать его с должности руководителя областного онкоцентра, так как за 15 лет его руководства он превратился из маленького городского в крупный центр с четырьмя филиалами и подразделениями в девяти городах Ростовской области с годовым оборотом более шести миллиардов рублей. Когда он отказался добровольно уйти с поста и появилось уголовное дело, рассказал Глумов.

Ассоциации онкобольных заявили о роста трат личных средств пациентов на лечение

За последние три года траты пациентами личных средств на онкологические лекарственные препараты увеличились более чем в два раза: с 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей в год, сообщило РБК со ссылкой на исследование «Движения против рака», проведенного совместно с аналитической компанией DSM Group.

Тренд на увеличение трат средств пациентов на лекарства против рака прослеживается с 2022 года, когда эта доля в общих расходах на противоопухолевые препараты составляла 2%, в 2023 — 2,3%, а в 2024 году — 3,4%. Авторы исследования отметили, что доля расходов пациентов на онкопрепараты вернулась к уровню 2018 года, что сопоставимо с ситуацией до начала реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В «Движении против рака» считают, что это может быть связанно с отсутствием увеличения финансирования федерального проекта по борьбе с онкологией в этот период. С 2022 года финансирование проекта остановилось на уровне 140 миллиардов рублей, указали в организации.

Заместитель председателя координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич считает, что основная причина — недостаточное финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она предлагает ежегодно увеличивать бюджет, учитывая растущее число больных и инфляцию.

Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова сообщила, что 24% обращений, поступивших на горячую линию ассоциации в 2024 году, были связаны с лекарственным обеспечением. По ее словам, такие обращения касались не только лекарств от рака, но и сопутствующей терапии. Боровова указала, что недостаточность финансирования очень видна, особенно в зависимости от региона, говорится в публикации от 25 июня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года онкобольные из Шахт обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить Шахтинский онкодиспансер. В результате реструктуризации, по их словам, они лишатся доступной медпомощи, будут вынуждены ездить в Ростов-на-Дону.

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