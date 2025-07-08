Рамишвили отпущен под залог

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Суд в Тбилиси отпустил владельца Silknet Георгия Рамишвили, обвиняемого в незаконном ношении оружия, под залог в 70 тысяч лари.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля МВД Грузии сообщило о задержании основателя Silk Road Group, председателя наблюдательного совета Silknet и генерального партнера Euronews в Грузии Георгия Рамишвили за незаконное ношение оружия.

Основатель Silknet Георгий Рамишвили освобожден под залог в 70 тысяч лари (25,8 тысячи долларов), сообщают 7 июля "Новости-Грузия".

Комментируя свое задержание после того, как в его ручной клади в аэропорту был найден пистолет с прикладом и патронами, Рамишвили заявил, что "это была большая ошибка". Полиция, в свою очередь, сообщила, что пистолет действительно зарегистрирован на бизнесмена, однако разрешения на его ношение у него не было.

Прокуратура просила отправить Рамишвили под арест до окончания следствия, однако суд внял доводами адвокатов о назначении залога.