МВД Грузии сообщило о задержании Георгия Рамишивили

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Основатель Silk Road Group, председатель наблюдательного совета Silknet и генеральный партнер Euronews в Грузии Георгий Рамишвили задержан за незаконное ношение оружия.

В Тбилиси задержан Георгий Рамишвили, основатель Silk Road Group, председатель наблюдательного совета Silknet и генеральный партнер Euronews.

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с арестом бизнесмена Георгия Рамишвили. По данным агентства, в ходе досмотра ручной клади Рамишвили с помощью сканера в терминале вылета Тбилисского международного аэропорта были изъяты огнестрельное оружие и патроны.

По данным следствия, установлено, что указанное огнестрельное оружие было зарегистрировано на его имя, хотя права на его ношение он не имел.

Бизнесмен был доставлен в отделение полиции по статье 236 Уголовного кодекса, которая касается незаконного приобретения, хранения или ношения огнестрельного оружия, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

"Крупный бизнес должен понять, что молчание не является гарантией - арест бизнесмена с таким большим капиталом за ношение оружия - это нонсенс. Кто может в это поверить?" - так отреагировала член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе на арест Георгия Рамишвили, пишет агентство.