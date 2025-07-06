МВД Грузии сообщило о задержании Георгия Рамишивили
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Основатель Silk Road Group, председатель наблюдательного совета Silknet и генеральный партнер Euronews в Грузии Георгий Рамишвили задержан за незаконное ношение оружия.
В Тбилиси задержан Георгий Рамишвили, основатель Silk Road Group, председатель наблюдательного совета Silknet и генеральный партнер Euronews.
Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с арестом бизнесмена Георгия Рамишвили. По данным агентства, в ходе досмотра ручной клади Рамишвили с помощью сканера в терминале вылета Тбилисского международного аэропорта были изъяты огнестрельное оружие и патроны.
По данным следствия, установлено, что указанное огнестрельное оружие было зарегистрировано на его имя, хотя права на его ношение он не имел.
Бизнесмен был доставлен в отделение полиции по статье 236 Уголовного кодекса, которая касается незаконного приобретения, хранения или ношения огнестрельного оружия, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".
"Крупный бизнес должен понять, что молчание не является гарантией - арест бизнесмена с таким большим капиталом за ношение оружия - это нонсенс. Кто может в это поверить?" - так отреагировала член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе на арест Георгия Рамишвили, пишет агентство.
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