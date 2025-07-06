Обманутая дольщица провела пикет в Краснодаре

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Дольщица ЖК "Удачный выбор", который был признан самостроем и снесен, провела пикет у администрации Краснодара. Она потребовала выплатить компенсации.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2024 года в Краснодаре провели пикеты дольщики жилищно-строительного кооператива "Удачный выбор", который ранее был признан самостроем и снесен. Они потребовали выплатить им компенсации за приобретенные посредством маткапитала квартиры.

Пострадавшая дольщица ЖК "Удачный выбор" провела 5 июля пикет в Краснодаре. Она вышла к зданию администрация города Краснодара с требованием принять "совместное постановление" о выплате компенсаций и восстановлению прав потерпевших дольщиков ЖК, передает телеграм-канал "RusNews".

По мнению дольщиков, их дом был снесен по вине чиновницу. Женщина вину признала, но до сих пор жильцы не получили компенсаций. "Даже при доказанности причастности администрации к сносу нашего дома на игнорируют и не хотят выплачивать компенсационные выплаты", - пожаловались дольщики.

Они заявили, что будут выходить на пикеты до тех пор, пока власти Краснодара не вступят с ними в "конструктивный диалог".

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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