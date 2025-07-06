Восстановлены поврежденные в ходе атаки беспилотника дома и лицей в Таганроге
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Завершены восстановительные работы в трех домах и лицее в Таганроге, которые получили повреждения во время атаки беспилотника 24 июня.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 24 на 25 июня был сбит беспилотник в Таганроге, при падении которого получили повреждения спортивный комплекс "Авангард", школа и два дома, в них были разбиты окна.
5 июля завершились работы по восстановлению окон в домах в Таганроге, поврежденных в результате атаки беспилотников 24 июня. Речь идет о домах №2 и №2/1 в переулке Трудовых резервов и доме 22 на улице Свободы, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, в одной многоэтажке №2 повреждения получили 10 квартир, восстановлено восемь стеклопакетов и 10 стекол.
Что касается лицея №28, которые также получил повреждения при падении беспилотника, то, по словам Камбуловой, при поддержке городских предпринимателей его остекление было также восстановлено.
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