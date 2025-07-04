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03:50, 4 июля 2025

Ростовский прапорщик осужден за "фейки" об армии после беседы с подчиненными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд приговорил прапорщика Сефербега Гаджиева к реальному сроку лишения свободы, но в апелляции защита добилась замены лишения свободы на штраф. 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники. 

Первоначально дело Сефербега Гаджиева рассматривал Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд, приговор ему был вынесен 14 апреля. Гаджиев обжаловал приговор и Южный окружной военный суд 20 июня существенно смягчил ему наказание, сообщило 3 июля “ОВД-Инфо”* со ссылкой на апелляционное определение на сайте суда. 

Поводом для уголовного дела о военных “фейках” против прапорщика Гаджиева стали две его беседы с подчиненными в сентябре 2024 года. По версии обвинения, он «преувеличивал успехи противника на территории Донецкой Народной Республики и негативно оценивал действия Вооруженных сил РФ». Такими разговорами Гаджиев преследовал цель «напугать подчиненный ему личный состав из числа караула». В суде он признал обвинение. 

Первая инстанция назначила Гаджиеву 5,5 лет заключения с лишением звания прапорщика, но апелляционная инстанция заменила наказание штрафом на сумму 2,5 млн рублей, оставив подсудимому звание.

Адвокат Гаджиева обосновывал необходимость смягчить приговор тем, что Гаджиев пожертвовал 10 тысяч рублей в Ростовский центр помощи детям, имеет на иждивении малолетнего ребенка и пожилых родителей, но вместе с тем готов отправиться в зону боевых действий на Украине.

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