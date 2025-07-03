Власти Ростовской области пояснили необходимость отключения мобильного интернета

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Отключения мобильного интернета необходимы, чтобы помешать атакам беспилотников, заявили власти Ростовской области, пообещав перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводной интернет и определить ряд приложений, которые будут работать и в условиях ограничений связи.

Как писал "Кавказский узел", с масштабными отключениями мобильного интернета жители юга России, в том числе Волгоградской и Ростовской областей, столкнулись в мае, в преддверии празднования дня Победы. Власти объясняют эту меру необходимостью для защиты от атак украинских беспилотников. В июне жители Волгоградской и Ростовской областей несколько дней подряд сталкивались с продолжительными отключениями интернета и мобильной связи. Операторы связи по закону должны нести ответственность за подобные отключения, указал юрист.

Начальник службы радиоэлектронной борьбы 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковник Анатолий Кудрявцев на заседании оперштаба Ростовской области, который прошел в закрытом режиме, отметил, что количество БПЛА и атак на область увеличивается, при этом используются "усовершенствованные технологии наведения на цели, которые связаны с работой базовых станций операторов связи", для противодействия которым необходимо снижение скорости на сетях мобильной связи.

"Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой – вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. При этом наша задача, даже в таких непростых условиях, сделать всё, чтобы максимально минимизировать неудобства для людей", - заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он поручил проработать внедрение технологии WiMAX, которая позволит пользоваться мобильными модемами, а также перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь. Кроме того, поручено сформировать перечень сервисов и приложений, которые будут продолжать работать даже в условиях ограничения связи, контролировать тарифы на проводной интернет, чтобы не росла стоимость услуг и актуализировать точки бесплатного общественного Wi-Fi в населенных пунктах области.

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