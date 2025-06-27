×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:51, 27 июня 2025

Отключения связи создали неудобства жителям юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Волгоградской и Ростовской областей уже четвертый день сталкиваются с продолжительными отключениями интернета и мобильной связи. Операторы связи по закону должны нести ответственность за подобные отключения, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", с масштабными отключениями мобильного интернета жители юга России, в том числе Волгоградской и Ростовской областей, столкнулись в мае, в преддверии празднования дня Победы. Власти объясняют эту меру необходимостью для защиты от атак украинских беспилотников. 

«Кавказский узел» 27 июня опросил жителей Волгоградской и Ростовской областей по поводу проблем с доступом в интернет и отключений мобильной связи. Опрос не носит репрезентативный характер.

«В последние дни плохо и с интернетом, и с мобильной связью. Особенно сбоило 24 июня, прямо с утра по всему Волгограду пропал интернет и услуги всех операторов (мобильной связи). В этот день я не мог в банке оформить документы, в магазинах только за наличку можно было что-то купить, супруга услуги ЖКХ не смогла оплатить. Проблема была временной, но мы боимся, что может стать постоянной. Ходят слухи, что кроме “Госуслуг” скоро ничего работать не будет», - сказал инженер-строитель Евгений Завалишин, живущий в Центральном районе Волгограда.

Мужчина отметил, что 24 июня обсуждаемые проблемы возникали не только в областном центре, но и в районах, в частности Котельниковском, Михайловском, Светлоярском, Калачевском и Котовском. По информации Завалишина, сбои связи были вызваны «учениями по пресечению атак беспилотников со стороны Украины».

Жительница Красноармейского района Волгограда Алена Чевтаева подтвердила, что отключения были, но для нее и ее близких они, по словам женщины, особых неудобств не создали. «Все же понимают, для чего это делалось и по каким причинам. В некоторых магазинах не принимали безналичный расчет и некоторые банкоматы не работали. Так что особого дискомфорта лично я и моя семья не испытали», - сказала она.

Жители Котово Светлана Барицкая и Михаил Сахнов сообщили, что 25 июня в городе не было интернета и мобильной связи. По данным котовчанина Дениса Митрофанова, в Котово таким образом «обновляют оборудование».

В те же дни, 24 и 25 июня, интернета и мобильной связи длительное время не было в Ростовской области. Бизнесмен, представившийся Олегом, рассказал, что со времен эпидемии COVID-19 его сотрудники, за исключением бухгалтерии, работают «на удаленке». «Представляете, работа на два дня встала. Заказы полетели в трубу, клиенты рвут и мечут. Связаться с сотрудниками, у которых ни у кого стационарных телефонов нет, невозможно», - возмутился бизнесмен.

На вопрос журналиста, планирует ли он требовать выплаты компенсации за финансовые потери, Олег ответил отрицательно. «Кому нужна эта судебная канитель. И потом, тут похоже форс-мажор приключился, это же не вина операторов. Да и два дня можно перетерпеть. Конечно, если такое будет на постоянной основе,  нужно будет как-то адаптироваться: сотрудников опять в офис заставлять приходить, с клиентами напрямую общаться, стационарные телефоны в домах устанавливать. Наши услуги в этом случае точно подорожают раза в два», - отметил Олег.

Домохозяйка Елена Сытина в период отключений переживала за пожилых родственников. «С родителями потеряли связь. Они в пригороде (Ростова-на-Дону) в частном секторе живут. Пришлось ехать к ним, узнавать как они», - рассказала она.

Женщина сообщила, что ее мама - инвалид второй группы, поэтому для нее важно постоянно находиться с родственниками и врачами на связи. Также у Елены были проблемы с вызовом такси. «А если бы маме скорую пришлось вызывать, как бы я это сделала?», - возмутилась женщина.

Согласно постановлению правительства РФ от 31.12.2021 N2606 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных", оператор связи несет ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг связи в случае нарушения сроков обеспечения доступа к сети передачи данных. В этом случае абонент вправе потребовать уменьшения стоимости услуги связи по передаче данных и требовать законную неустойку в размере 3% в стоимости услуги связи по передаче данных за каждый час просрочки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» эксперт в области международного права, юрист Роман Мельниченко.

«Постановление также содержит правило, согласно которому оператор связи освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если докажет, что их неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. Думается, что оно не подходит в данном случае, так как отключение связи не было вызвано силами природы или иными, не подконтрольными человечеству явлениями», - сказал Роман Мельниченко.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Карта России. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
04:46, 3 июня 2025
Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России
Российский военный. Кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
03:48, 31 мая 2025
Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России
Смартфон и суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
02:42, 29 мая 2025
Житель Волгоградской области получил срок за комментарии в мессенджере
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Зарему Мусаеву ведут к машине без обуви. Скриншот видео https://t.me/no_torture/3642
27 июня 2025, 15:41
Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Полигон в Семикаракорском районе. Фото: https://www.donland.ru/
26 июня 2025, 17:28
Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
26 июня 2025, 14:32
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше