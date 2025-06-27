Отключения связи создали неудобства жителям юга России

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Жители Волгоградской и Ростовской областей уже четвертый день сталкиваются с продолжительными отключениями интернета и мобильной связи. Операторы связи по закону должны нести ответственность за подобные отключения, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", с масштабными отключениями мобильного интернета жители юга России, в том числе Волгоградской и Ростовской областей, столкнулись в мае, в преддверии празднования дня Победы. Власти объясняют эту меру необходимостью для защиты от атак украинских беспилотников.

«Кавказский узел» 27 июня опросил жителей Волгоградской и Ростовской областей по поводу проблем с доступом в интернет и отключений мобильной связи. Опрос не носит репрезентативный характер.

«В последние дни плохо и с интернетом, и с мобильной связью. Особенно сбоило 24 июня, прямо с утра по всему Волгограду пропал интернет и услуги всех операторов (мобильной связи). В этот день я не мог в банке оформить документы, в магазинах только за наличку можно было что-то купить, супруга услуги ЖКХ не смогла оплатить. Проблема была временной, но мы боимся, что может стать постоянной. Ходят слухи, что кроме “Госуслуг” скоро ничего работать не будет», - сказал инженер-строитель Евгений Завалишин, живущий в Центральном районе Волгограда.

Мужчина отметил, что 24 июня обсуждаемые проблемы возникали не только в областном центре, но и в районах, в частности Котельниковском, Михайловском, Светлоярском, Калачевском и Котовском. По информации Завалишина, сбои связи были вызваны «учениями по пресечению атак беспилотников со стороны Украины».

Жительница Красноармейского района Волгограда Алена Чевтаева подтвердила, что отключения были, но для нее и ее близких они, по словам женщины, особых неудобств не создали. «Все же понимают, для чего это делалось и по каким причинам. В некоторых магазинах не принимали безналичный расчет и некоторые банкоматы не работали. Так что особого дискомфорта лично я и моя семья не испытали», - сказала она.

Жители Котово Светлана Барицкая и Михаил Сахнов сообщили, что 25 июня в городе не было интернета и мобильной связи. По данным котовчанина Дениса Митрофанова, в Котово таким образом «обновляют оборудование».

В те же дни, 24 и 25 июня, интернета и мобильной связи длительное время не было в Ростовской области. Бизнесмен, представившийся Олегом, рассказал, что со времен эпидемии COVID-19 его сотрудники, за исключением бухгалтерии, работают «на удаленке». «Представляете, работа на два дня встала. Заказы полетели в трубу, клиенты рвут и мечут. Связаться с сотрудниками, у которых ни у кого стационарных телефонов нет, невозможно», - возмутился бизнесмен.

На вопрос журналиста, планирует ли он требовать выплаты компенсации за финансовые потери, Олег ответил отрицательно. «Кому нужна эта судебная канитель. И потом, тут похоже форс-мажор приключился, это же не вина операторов. Да и два дня можно перетерпеть. Конечно, если такое будет на постоянной основе, нужно будет как-то адаптироваться: сотрудников опять в офис заставлять приходить, с клиентами напрямую общаться, стационарные телефоны в домах устанавливать. Наши услуги в этом случае точно подорожают раза в два», - отметил Олег.

Домохозяйка Елена Сытина в период отключений переживала за пожилых родственников. «С родителями потеряли связь. Они в пригороде (Ростова-на-Дону) в частном секторе живут. Пришлось ехать к ним, узнавать как они», - рассказала она.

Женщина сообщила, что ее мама - инвалид второй группы, поэтому для нее важно постоянно находиться с родственниками и врачами на связи. Также у Елены были проблемы с вызовом такси. «А если бы маме скорую пришлось вызывать, как бы я это сделала?», - возмутилась женщина.

Согласно постановлению правительства РФ от 31.12.2021 N2606 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных", оператор связи несет ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг связи в случае нарушения сроков обеспечения доступа к сети передачи данных. В этом случае абонент вправе потребовать уменьшения стоимости услуги связи по передаче данных и требовать законную неустойку в размере 3% в стоимости услуги связи по передаче данных за каждый час просрочки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» эксперт в области международного права, юрист Роман Мельниченко.

«Постановление также содержит правило, согласно которому оператор связи освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если докажет, что их неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. Думается, что оно не подходит в данном случае, так как отключение связи не было вызвано силами природы или иными, не подконтрольными человечеству явлениями», - сказал Роман Мельниченко.

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