Боец из Северной Осетии убит на Украине

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Михаил Дежин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 455 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня власти и силовики признали убитыми в зоне СВО как минимум 454 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района сообщила сегодня, что в военной операции на Украине убит Михаил Дежин, 1986 года рождения. Его похороны состоятся 4 июля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 455 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".