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13:09, 2 июля 2025

Замминистра строительства Кабардино-Балкарии заподозрен в превышении должностных полномочий

Мурат Эфендиев. Фото: Верховный суд Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при оформлении документации новых многоквартирных жилых домов в Нальчике. 

Как писал "Кавказский узел", 30 июня Верховный суд России заочно арестовал бывшего зампредседателя ВС Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева по делу о мошенничестве и легализации денежных средств. Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6000 квадратных метров в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей, пишет издание.

Фигурантом дела также является бывший заместитель прокурора республики Азрет Кадыров, которого 19 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя министра строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального следственного управления Следкома России. По версии следствия, в декабре 2024 года были проведены проверки соответствия проектной документации 13 построенных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Нальчика.

"Подозреваемый дал незаконное указание подчиненным работникам внести в официальные документы недостоверные сведения о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации", - говорится в сообщении. На основании этих документов мэрия Нальчика выдала разрешения на ввод строений в эксплуатацию, уточняет "Интерфакс".

Отметим, что против чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), которая предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Имя ставшего фигурантом дела чиновника не называется, однако из данных официального портала Кабардино-Балкарской Республики следует, что заместителями главы министерства строительства и ЖКХ региона являются Астемир Унажоков и Алан Локьяев.

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