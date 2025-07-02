Верховный суд Азербайджана утвердил приговор активисту Рзе Сафарсою

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная жалоба на обвинительный приговор активисту Рзе Сафарсою оставлена без удовлетворения. Защита оппозиционера намерена оспорить решение Верховного суда Азербайджана в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года суд в Баку приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы активиста, главу незарегистрированной партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рзу Сафарсоя по делу о незаконном хранении оружия. Сафарсой отверг обвинения и счел приговор местью за критику в адрес властей. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Сафарсоя политзаключенным. Правозащитники сочли, что его арестовали за критику властей в социальных сетях.

Рза Сафарсой критиковал власти Азербайджана за преследование активистов. По словам супруги, он также выражал возмущение арестом журналистов Abzas Media и призывал народ "восстать против этой вопиющей несправедливости".

Верховный суд Азербайджана 1 июля рассмотрел кассационную жалобу на приговор Рзе Сафарсою. В ходе процесса активист назвал вынесенный ему приговор "заказным", заявила его супруга Тарана Сафарсой.

"Рза указал на многочисленные нарушения в ходе расследования дела. Он отметил, что и суд первой инстанции, и апелляционный суд проигнорировали заявления защиты о нарушениях. Нижестоящие суды даже не приняли во внимание тот факт, что один из понятых вовсе отказался от показаний, данных им на предварительном следствии. В деле нет также акта об "изъятии оружия". На самом деле оружие подложили сами полицейские, ворвавшиеся в наш дом. Рза вынужден был подписать протокол о том, что в нашем доме якобы "нашли оружие" из-за того, что силовики угрожали, что в противном случае будут бить меня. Пока шел обыск, меня удерживали в полицейской машине во дворе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активист заявил в суде, что заказ на его арест поступил "напрямую от политического руководства страны", добавила Тарана Сафарсой.

"К сожалению, Верховный суд также не провел объективного разбирательства. Судьи даже не приняли во внимание тот факт, что Рза является инвалидом первой Карабахской войны", - сказала она.

Ходатайство защиты прекратить уголовное преследование активиста по оправдательным основаниям было оставлено без удовлетворения, отметил адвокат Назим Мусаев. Теперь, исчерпав все внутринациональные механизмы обжалования, защита обратится в ЕСПЧ, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее адвокат заявил "Кавказскому узлу", что Сафарсоя "осудили только на основе показаний самих полицейских, задержавших его". "Следствие, "обнаружив" оружие, должно было расследовать также его происхождение, но и это не было сделано", - подчеркнул Мусаев.

Сотрудник Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба Рзы Сафарсоя была оставлена без удовлетворения. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.