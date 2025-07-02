×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:53, 2 июля 2025

Верховный суд Азербайджана утвердил приговор активисту Рзе Сафарсою

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная жалоба на обвинительный приговор активисту Рзе Сафарсою оставлена без удовлетворения. Защита оппозиционера намерена оспорить решение Верховного суда Азербайджана в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года суд в Баку приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы активиста, главу незарегистрированной партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рзу Сафарсоя по делу о незаконном хранении оружия. Сафарсой отверг обвинения и счел приговор местью за критику в адрес властей. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Сафарсоя политзаключенным. Правозащитники сочли, что его арестовали за критику властей в социальных сетях. 

Рза Сафарсой критиковал власти Азербайджана за преследование активистов. По словам супруги, он также выражал возмущение арестом журналистов Abzas Media и призывал народ "восстать против этой вопиющей несправедливости".

Верховный суд Азербайджана 1 июля рассмотрел кассационную жалобу на приговор Рзе Сафарсою. В ходе процесса активист назвал вынесенный ему приговор "заказным", заявила его супруга Тарана Сафарсой.

"Рза указал на многочисленные нарушения в ходе расследования дела. Он отметил, что и суд первой инстанции, и апелляционный суд проигнорировали заявления защиты о нарушениях. Нижестоящие суды даже не приняли во внимание тот факт, что один из понятых вовсе отказался от показаний, данных им на предварительном следствии. В деле нет также акта об "изъятии оружия". На самом деле оружие подложили сами полицейские, ворвавшиеся в наш дом. Рза вынужден был подписать протокол о том, что в нашем доме якобы "нашли оружие" из-за того, что силовики угрожали, что в противном случае будут бить меня. Пока шел обыск, меня удерживали в полицейской машине во дворе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активист заявил в суде, что заказ на его арест поступил "напрямую от политического руководства страны", добавила Тарана Сафарсой.

"К сожалению, Верховный суд также не провел объективного разбирательства. Судьи даже не приняли во внимание тот факт, что Рза является инвалидом первой Карабахской войны", - сказала она.

Ходатайство защиты прекратить уголовное преследование активиста по оправдательным основаниям было оставлено без удовлетворения, отметил адвокат Назим Мусаев. Теперь, исчерпав все внутринациональные механизмы обжалования, защита обратится в ЕСПЧ, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Ранее адвокат заявил "Кавказскому узлу", что Сафарсоя "осудили только на основе показаний самих полицейских, задержавших его". "Следствие, "обнаружив" оружие, должно было расследовать также его происхождение, но и это не было сделано", - подчеркнул Мусаев. 

Сотрудник Верховного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба Рзы Сафарсоя была оставлена без удовлетворения. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:25, 2 июля 2025
Правозащитники заявили о незаконном лишении свободы подростков в Грозном
19:47, 1 июля 2025
Военный из Астраханской области убит на Украине
12:21, 1 июля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
10:30, 1 июля 2025
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана
08:35, 1 июля 2025
Минобороны отчиталось о 16 сбитых над Ростовской областью дронах
06:55, 1 июля 2025
Военные отразили атаку БПЛА на районы Ростовской области
Все события дня
Новости
Арестованные граждане РФ в суде. Фото: "Азертадж".
00:47, 2 июля 2025
Суд в Баку отправил в СИЗО восьмерых россиян
23:38, 1 июля 2025
Ахлиман Гянджиев арестован после заявления о пытках
Задержание Шихлинского. Кадр видео в Telegram-канале "Злой Екатеринбург".
21:40, 1 июля 2025
Глава азербайджанской диаспоры задержан в Екатеринбурге
Дмитрий Безуглый (в клетке). Фото: "Азертадж".
20:41, 1 июля 2025
Журналисты узнали бэкграунд двоих задержанных в Азербайджане россиян
Кадр видео задержанных в Азербайджане россиян. 1 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/apa_az/100157
15:58, 1 июля 2025
Опубликованы видео задержанных в Азербайджане россиян со следами побоев
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Блогеры
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Анастасия Бережинская. Фото: Фото: Александра Астахова/"Медиазона" (признана иноагентом)
01 июля 2025, 22:48
Политзаключенная-москвичка пожаловалась на условия в СИЗО Волгограда

Пульт. Фото: istockphoto.com
01 июля 2025, 18:49
Спикер парламента Армении призвал запретить российское телевещание

Задержание сотрудников "Sputnik Азербайджан". Скриншот видео https://ria.ru/20250701/baku-2026505027.html
01 июля 2025, 15:19
Арестованы двое сотрудников "Sputnik Азербайджан"

Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov/Telegram
01 июля 2025, 10:30
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана

Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Показать больше