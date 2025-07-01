Фермеры опровергли заявление властей Дагестана о влиянии заморозков на стоимость черешни

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Дагестанские фермеры, комментируя заявление Минсельхозпрода республики о низкой урожайности черешни в связи с заморозками, отметили, что урожай в этом году был хороший, сильных заморозков не было.

Как писал "Кавказский узел", цены на черешню в Дагестане достигают 600 рублей за килограмм, хотя республика выращивает эту ягоду, указали пользователи Telegram, предположив, что рост цен связан с туризмом. Минсельхозпрод Дагестана объяснил высокие цены неурожаем в связи с весенними заморозками.

«Площадь черешневых садов составляет всего 2 тысячи гектаров, традиционно республика собирает порядка 22 тысяч тонн ягод, однако в этом году урожай составил лишь немногим более 11 тысяч тонн. Причиной низкой урожайности стали возвратные заморозки, повредившие косточковые деревья. Рынок оперативно отреагировал повышением цен», - сообщил 29 июня в своем Telegram-канале Минсельхозпрод Дагестана.

При этом ранее ведомство сообщало, что урожай черешни будет неплохим. «Природных катаклизмов в текущем году не наблюдалось, это позволит получить хороший урожай, считают в Минсельхозпроде Дагестана», - говорится в публикации «Российской газеты» от 15 мая.

Отмечается также, что агрономы разрабатывали новые технологии, которые позволят не допустить негативного влияния заморозков на урожай, равно как и иных неблагоприятных погодных условий. "По отдельным сортам черешни были внесены определенные коррективы, так как опыт показал, что нельзя делать ставку на один сорт, должна быть сортовая мозаика. В этом году аграрии рассчитывают на хороший урожай косточковых, потому что вступают в плодоношение те сады, которые закладываются", - цитирует издание первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова.

Фермеры не согласились с оценками Минсельхозпрода

Дагестанские фермеры прокомментировали 30 июня корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с черешней в регионе.

Дагестанская черешня активно поставляется в Москву, Ростовскую область, Краснодарский край и другие регионы России. В самой республике продается в основном местная черешня, сообщил представитель оптово-розничной торговой компании Алисултан.

В Дагестане выращивают черешню в основном в личных подсобных хозяйствах, рассказал житель Дербентского района Расим. «Урожай в этом году хороший, заморозков у нас не было. Черешню покупали оптовики прямо из сада, средняя цена за килограмм составляла, в зависимости от сорта и времени урожая, 300-400 рублей», - рассказах фермер.

За государственной поддержкой он не обращался, так как, по его словам, получить ее проблематично из-за бюрократических препон и большого документооборота.

Частично на урожай черешни повлияли негативно проливные дожди, но сильных заморозков не было, подтвердил фермер из Карабудахкентского района Магомед. «Урожай черешни у меня был чуть меньше прошлогоднего, проблем со сбытом не было, все реализовал в среднем по 350 рублей за килограмм», - сказал он, добавив, что за господдержкой он никогда не обращался.

По данным на 1 июля килограмм черешни в Москве в магазине "Пятерочка" стоит 549 рублей (производитель - Россия, без уточнения региона). В "Перекрестке" за стакан черешни (производитель - Турция) весом 250 грамм придется заплатить 199,99 рублей (с учетом 33-процентной скидки, тогда как без скидки он стоит 299,99 рублей). В "Магните" килограмм черешни (без указания страны-производителя) обойдется покупателю в 489,99 рублей. В магазине "Вкусвилл" килограмм дагестанской черешни стоит 797 рублей.

Журналисты высказали разные мнения о работе Минсельхозпрода Дагестана

Власти компенсируют потери урожая фермерам только в определенных случаях, в основном через систему агрострахования с господдержкой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" экономист Рашид Абакаров.

При этом, по его словам, следует задокументировать ущерб, в случае с ЧС получить акт комиссии Россельхозцентра для включения в списки на компенсацию. «При масштабных ЧС возможны прямые выплаты фермерам из бюджета. При этом власти могут компенсировать ущерб в случае признания правительством региона или РФ чрезвычайной ситуации - засуха, наводнение, массовые заморозки», - рассказал эксперт.

Регулированием цен на сельхозпродукцию в Дагестане власти не занимаются, уточнил он. «Тем более, в республике нет крупных сельскохозяйственных производств, серьезно влияющих необеспечение сельхозпродукцией население региона», - считает Абакаров.

Ранее, 12 мая экономист Наталья Зубаревич сообщила в своем телеграм-канале, что в России "персики и черешня станут дефицитом". «В южных регионах заморозки уничтожили половину урожая черешни, абрикосов и персиков, а также 12% посевов сахарной свеклы по стране. Фермеры называют ущерб значительным», - отметила экономист Наталья Зубаревич в своем Telegram-канале.

Заявления Минсельхозпрода Дагестана и оценки Зубаревич вполне объективны, но при этом действия торговцев республики выглядят откровенно спекулятивными, считает дагестанский журналист, давший комментарий на правах анонимности.

«Для того, чтобы понять это, достаточно взглянуть на стоимость черешни в Москве и в других частях страны. В частности, в Москве черешня стоит от 450 рублей за кг, а 650 рублей стоит черешня, привезенная из Киргизии. Что мешает властям республики с учетом географической близости к Киргизии, других стран Средней Азии, наладить поставки этой ягоды в Дагестан? Тем самым и цены сбить, и удовлетворить потребности внутреннего рынка? Ведь, помимо туристов, сейчас сезон заготовки консервов, домохозяйки активно делают компоты и варенье. Поэтому ссылки на заморозки считаю попыткой сбросить с себя проблему», - считает журналист.

Политолог и журналист Альбер Эседов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, как считает Минсельхозпрод Дагестана, цена на черешню поднялась из-за ее дефицита более чем на 40%.

«В связи с этим возникает несколько вопросов. Почему при дефиците дагестанская черешня на рынках других регионов, как отмечают тамошние жители, дешевле, чем в Дагестане? В чем заключается работа регионального Минсельхоза, если прогнозируется дефицит и ничего не делается для обеспечения местных жителей привозной черешней? Это даже с точки зрения бизнеса какой-то нонсенс. У Минсельхоза выходит одна задача – информировать население информацией о небывалых и рекордных урожаях, а потом объяснять, почему цены высокие? В информационном пространстве есть прошлогодние публикации, в прошлом году черешня в Дагестане была за 330 рублей. Тоже дефицит был, наверное?» - задается он вопросами.

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