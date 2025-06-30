Житель донского хутора задержан за ложное сообщение о теракте

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В Ростовской области задержан житель хутора Гурин, который под влиянием алкоголя сообщил правоохранителям о планах совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

Силовики выяснили, что сообщивший - 55-летний житель Морозовского района.

Накануне звонка он употребил алкоголь, влияением которого и объяснил своей поступок, а также добавил, что никаких противоправных действий совершать не планировал, пишет 29 июня "Коммерсант".

Против дончанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее "Кавказский узел" писал, что ноябре 2024 года в Батайске школьник сообщил о минировании школы в Новосибирске, также потребовав деньги за информацию о том, где заложено бомба. Возбуждено уголовное дело.

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