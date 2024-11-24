Подросток из Батайска заподозрен в ложном сообщении о минировании школы

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Батайский школьник в соцсети сообщил о минировании школы в Новосибирске. Он также потребовал деньги, пообещав, что расскажет, где находится бомба.

15-летний школьник из Ростовской области подозревается в рассылке ложного сообщения о минировании школы в Новосибирске.

По данным следствия, юноша в сентябре отправил сообщение в группу одной из школ Новосибирска в соцсети о том, что в здании заложена бомба. Также он потребовал деньги в обмен на то, что расскажет, где конкретно она находится, пишет 23 ноября Donnews.ru.

Личность подозреваемого установили, им оказался подросток из Батайска. В его доме прошел обыск, изъяты компьютер и сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной общественно-значимой информации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне школьник из Батайска был заподозрен в ложном сообщении о минировании торгового центра в Дербенте. Свой поступок он объяснил желанием отомстить знакомому из-за проигрыша в сетевой компьютерной игре.

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