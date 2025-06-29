Трое незаконных миссионеров разоблачены на Кубани

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В поселке Вперед Апшеронского района силовики выявили двоих местных жителей, которые незаконно осуществляли миссионерскую деятельность в молельной комнате в частном доме, третий незаконный миссионер найден в станице Нововеличковской Динского района.

Кубанские полицейские задержали двух местных жителей, которые незаконно осуществляли миссионерскую деятельность.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, двое жителей поселка Вперед в Апшеронском районе создали молельную комнату в частном доме. В их отношении составлены протоколы по административной статье об осуществлении миссионерской деятельности с нарушением законодательства о свободе совести и вероисповедания, пишут 27 июня "Кубанские новости".

Ранее к административной ответственности по аналогичной статье был привлечен житель станицы Нововеличковской Динского района.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 июня силовики в ходе рейда обнаружили десятерых нелегальных мигрантов из Центральноафриканской республики и привлекли к ответственности духовного лидера молельной комнаты.

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