Мобилизованный из Лермонтова убит на Украине

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В Лермонтове похоронен Николай Волохов, убитый на Украине. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 767 убитых там военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 25 июня число бойцов из Ставропольского края, которых власти официально признали убитыми на Украине, достигло 766.

Убитый на Украине Николай Волохов похоронен в селе Острогорка в Лермонтове, сообщила глава города Елена Кобзева.

30-летний уроженец Лермонтова Николай Волохов после школы отслужил в армии, выучился на токаря и работал по специальности. Был мобилизован 21 марта 2023 года, а 11 января 2024 года был убит, следует из публикации в официальном Telegram-канале главы города.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 767 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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