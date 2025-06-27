Грозненцы призвали к гуманному решению проблемы бродячих собак

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Жители Грозного отмечают увеличение числа бродячих собак на городских улицах, некоторые животные ведут себя агрессивно и нападают на людей. В республике практикуется отстрел собак частными лицами, которых не наказывают за жестокое обращение с животными, заявили волонтеры.

О том, что бездомные собаки стали проблемой для жителей Грозного, в мае сообщил читатель “Кавказского узла” с ником hugh_shields. “Надо признать, проблема с бродячими собаками в Грозном стоит довольно-таки остро. Буквально несколько дней назад племянницу, отводившую своих детей в садик, чуть не покусали несколько огромных псов. Дорога к садику у них идет через большой пустырь, и там она с детишками и столкнулась со стаей собак. Хорошо, что на помощь пришли несколько молодых парней, проходивших неподалеку. Почему городские власти не принимают какие-либо меры, непонятно”, - написал он в комментариях к одной из публикаций. В социальных сетях горожане также обсуждают проблему: жительница Висаитовского района Грозного сняла на видео стаю крупных бродячих собак возле детского сада, сообщив, что они “не дают прохода” ни детям, ни взрослым и “в прямом смысле кидаются на людей”. “Я была со своим маленьким двухлетним ребенком, они накинулись на нас и я упала с ребенком на руках, ребенок ударился головой сильно об асфальт. Сегодня прям передо мной наша соседка так же шла в сад и они накинулись на нее, она упала на живот”, - приводит слова автора видео Instagram*-паблик chp_grozniy_. В комментариях к публикации десятки пользователей подтвердили, что стаи бродячих собак беспокоят жителей разных районов города. Некоторые пользователи также выразили беспокойство, что власти не станут искать гуманные методы для решения проблемы и просто убьют животных.

Количество бродячих животных в Грозном в последнее время заметно увеличилось, причем проблема стала еще очевиднее с наступлением теплого времени года, подтвердил житель Грозного Увайс. «Когда было холодно, кошки по подвалам и подъездам время коротали, а собаки находили приют в недостроенных домах или на развалинах бараков, каких еще много на участках Старых промыслов. А теперь лето, искать защиту от дождя и ветра не нужно», - поделился он наблюдениями с корреспондентом “Кавказского узла”.

Мужчина согласен, что бродячие собаки представляют опасность для прохожих, отметив, что сам несколько дней назад защищал от них на улице мальчика примерно восьми лет. «Хорошо, что было это недалеко от двенадцатой школы. Собачий лай и мои крики услышал сторож, выскочил со шваброй в руках, разогнали псов. Сторож сказал, что эти собаки давно обосновались в районе Нижней Катаямы и они вроде спокойные, но вот на мальчишек нападают: те, когда идут гурьбой, хулиганят, камнями в собак кидают, вот и результат», - пояснил он.

Преподавательница английского языка Алина подверглась нападению собаки в центре Грозного, на улице Первомайской. По словам молодой женщины, она шла по улице и собиралась позвонить подруге, с которой они собирались встретиться, когда на нее с громким лаем накинулась собака, порвала ветровку и убежала. «Все это – как бежит ко мне лающая собака, как она кидается на меня, – зафиксировано на моем «Айфоне». Я была ошарашена, нападение пса произошло так быстро, что я даже не успела как следует испугаться», - рассказала Алина (видео есть в распоряжении “Кавказского узла”).

Она отметила, что пользователи соцсетей спорят о проблеме бродячих собак: одни настаивают, что такие животные опасны для людей, другие защищают животных и винят самих горожан в жестоком отношении к ним, из-за чего собаки, по их мнению, становятся агрессивными. «Я к животным отношусь нормально, у меня живут два кота, собаки нет, но время от времени отправляю деньги тем, кто дает приют и уход животным. Но если раньше я нормально относилась к собакам, не боялась и не шарахалась в сторону, то теперь обойду стороной», - рассуждает Алина.

Рамира живет в пятиэтажке в районе магазина «Березка» и жалуется, что вечером невозможно вынести мусор: вокруг контейнеров собирается множество собак, которые роются в мусоре в поисках пищи. «Подойти невозможно, сразу три-четыре пасти на меня рычат. Я понимаю, что животные голодные, но у нас, жильцов, которые целый день на работе, нет возможности днем мусор вынести» - возмущается женщина. Дочь Рамиры, живущая в районе театра в центре Грозного, в последнее время избегает прогулок с ребенком в сквере, так как там в последнее время появилось много собак. «Они вроде спокойные, не агрессивные, но все равно боязно с ребенком рядом с ними гулять», - пояснила женщина со слов дочери. Рамира также отметила, что считает нужными приюты для животных.

На юге России, в том числе в республиках Северного Кавказа, сложилась наиболее острая ситуация по численности бездомных собак и кошек, указывает журнал “Ветеринария”. Издание приводит данные Центра изучения питания и благополучия животных: всего в России около 3,6 миллионов бездомных собак и кошек, на 10 тысяч человек приходится около 36 бездомных животных. Большинство из них (свыше 3 млн) обитают на улицах, и только 170 тысяч живут в приютах.

Приюты для собак в Грозном создавались, но у тех, кто открывал их, часто не хватало средств на содержание животных, отметила пожилая грозненка Тамара. «Их же не только кормить нужно, но и лечить, стерилизовать, покупать подстилки, всякие кошачьи и собачьи шампуни. Расходов очень много, поэтому в конце концов животных приходилось раздавать, а приют закрывать», - констатировала она.

По словам Тамары, некоторое время ее знакомая, которая арендовала дом с огороженным двором, содержала собак за своим высоким забором. «На питание, на содержание собирала деньги: просто ходила по домам, рассказывала, чем она занимается и для чего ей нужны деньги. При этом она отчитывалась за каждый рубль и люди не отказывали в помощи, однако собачий лай сильно раздражал жильцов близлежащих домов. Они постоянно требовали, чтобы она убиралась вон со своими собаками, грозили, что отравят животных. Женщина не выдержала и закрыла свой маленький приют», - рассказала жительница Грозного. Еще две знакомые Тамары организовывали у себя дома мини-приюты для кошек, где содержали по нескольку десятков животных на собственные средства, но с помощью родственников, знакомых и соседей.

Она отметила, что дети, особенно подростки, проявляют жестокость к бездомным животным. «В подвале дома собака ощенилась, так мальчишки стали закидывать собаку и щенят камнями, палками. Просто избивали палками только что родившихся, целились именно в малышей! Мы с подругой Маликой стали говорить о таком отношении к животным матерям этих мальчишек, в ответ только грязные слова. Малика сама в подвал лазила, щенят спасала, прятала в разных местах, чтобы подростки не нашли. По центру города ходят собаки, почти все с бирками, чипированные. Они не агрессивные, добрые. И нам, людям, нужно быть добрее к животным, необходимо родителям, педагогам правильно воспитывать детей», - заявила Тамара.

Айшат - хозяйка трех кошек и пса-инвалида по имени Абдурахман, часто общается с защитниками животных и зооволонтерами. У Абдурахмана нет правой задней лапы, одного глаза и порвано ухо. «Ухо в драке ему порвали такие же бродяги, как и он, а то, что нет одной ноги и глаза, - так в него стрелял мужчина, который живет за перекрестком. Соседка на него указала, говорит, что он бродячих собак отстреливает», - рассказала женщина.

Своего питомца Айшат нашла на улице утром, когда шла за хлебом. «Он лежал весь окровавленный в канаве, на обочине дороги. Я запомнила его взгляд, когда подошла к нему: в них была надежда, благодарность и страдание. Так смотрели собаки, раненые псы, которых мы находили в Грозном в первую чеченскую войну», - рассказала она.

Зоозащитники и приюты в военном и современном Грозном

Айшат вспомнила, что в январе 1995 года, когда шли самые жестокие бои, люди не только сами спасались от бомбежек, но и забирали с собой в укрытие забирали кошек, собак и других питомцев. «В начале войны домашние животные, чьи хозяева были убиты или впопыхах уехали, тянулись к людям. Это потом они одичали, перестали верить людям», - отметила она. По ее воспоминаниям, во время самых тяжелых месяцев войны одна грозненка, ее знакомая, около полугода давала у себя дома приют собакам и кошкам, которые остались без хозяев, и вместе со знакомыми искала для них питание. Впоследствии всем животным нашли хозяев.

«В Грозном сейчас два приюта, один самый большой не только в Грозном, но и среди республик Северного Кавказа. Этот приют называется «Хатико», содержится в нем на сегодняшний день около 600 собак и несколько десятков кошек. Другой приют для животных называется «Надежда на жизнь», создали его в 2015 году две подруги Элита Зумаева и Алена Даниш. Начинался он с того, что девушки находили больных кошек и лечили их, а кроме этого в свободное время ходили по городу и кормили бездомных животных , - рассказала Айшат корреспонденту “Кавказского узла”.

Приют «Надежда на жизнь» в 2016 году получил от властей помещение на окраине Грозного. Как пишет в соцсетях Элита Зумаева, в нем есть все для комфортного пребывания животных и работы волонтеров: 32 вольера на зимний и летний сезон, три комнаты для здоровых кошек, инфекционная палата и помещение для ухода за животными. По словам Зумаевой, в приюте принимают больных и раненых животных, которые были сбиты машинами или пострадали от людской жестокости, - в частности, к ним поступали собаки с огнестрельными ранениями.

Приют «Хатико», куда, по словам Айшат, привозят еще больше раненых, больных и изувеченных животных, основала Айна Идалова. В 2010 году она взяла домой на временную передержку четырех щенков, найденных в подвале дома, а позже, когда в ее доме были уже 22 собаки, начала искать помещение для содержания животных. Одним из последних мест расположения приюта была территория заброшенной свалки на окраине Грозного, благоустроенная с помощью волонтеров, которые установили там вольеры и посадили деревья. Там «Хатико», в котором к тому времени было несколько сотен животных, просуществовал два года. После жалоб жителей близлежащих домов власти планировали закрыть приют и приказали Идаловой “распустить” животных, но Айне и ее сторонникам удалось убедить руководство Чечни предоставить приюту помещение. «25 августа 2022 года приют переехал на свое постоянное место жительства. Там все условия: ветеринарный кабинет, комната отдыха, постирочная, 34 вольера, навес, прилегающая территория. Новоселье праздновала не только Айна, но и все грозненцы, которые следили за Айной и ее подопечными, число которых перевалило через шестую сотню», - рассказала Айшат.

Зооволонтеры встревожены частным отстрелом собак в Чечне

Волонтеры приютов, опрошенные “Кавказским узлом”, уверены, что бездомных собак необходимо привить и стерилизовать, чтобы они не представляли никакой угрозы людям. Зоозащитница и адвокат Светлана Зиберт напомнила, что в России существует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), которая, по ее мнению, достаточно эффективна при надлежащей реализации. «После стерилизации собаки лишены бесконтрольного размножения, лучше себя чувствуют без гормональных всплесков, становятся спокойнее и не такими агрессивными, реже болеют онкологией», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Существующие в Грозном приюты, хотя и получили помещения для работы от властей, действуют на волонтерской основе при поддержке неравнодушных жителей.

«У нас есть порой неразрешимые проблемы. Нам построили прекрасные помещения, вольеры для наших питомцев, мы благодарны руководству республики, за то, что нам созданы условия для работы. Но, к сожалению, на этом не кончаются наши проблемы. У всех волонтеров они одни и те же: нам очень нужна помощь и понимание ветеринаров. Мы не справляемся с огромными счетами в ветлечебницах, тонем в долгах. Мы бываем отчаянно беспомощны, когда ни одна ветлечебница Грозного не принимает наших больных собак и кошек, пока мы не рассчитаемся за прежние операции и за лечение. В республике все ветклиники частные, им невыгодно делать нам скидки. Мы понимаем, это их бизнес. Поэтому хотелось бы, чтобы в республике была государственная ветлечебница, где продавались бы лекарственные препараты с допустимой скидкой», - заявили корреспонденту “Кавказского узла” волонтеры приютов в Грозном.

Они отметили, что без поддержки властей не получится и сформировать у жителей гуманное отношение к бездомным животным, искоренить проявления жестокости по отношению к ним. “Без помощи представителей власти нам, волонтерам, одним не справиться. Взять хотя бы самый главный, тревожный аспект, отстрел собак, хотелось бы чтобы у нас в республике перестали наконец-то отстреливать собак. И люди, совершающие это преступление, должны быть наказаны согласно федеральному закону. Хочется, чтобы в городах и районах появились кормушки для собак и кошек, таким образом приучать детей заботиться о бездомных животных”, - заключили волонтеры.

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