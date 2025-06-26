Парламент Грузии одобрил в первом чтении поправки в закон о свободе слова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты "Грузинской мечты" единогласно одобрили в первом чтении поправки к закону о свободе слова и выражения. Законопроект расширяет понятие клеветы, возлагает бремя доказывания на ответчика и имеет обратную силу.

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки к закону о свободе выражения. Они расширяют возможности для судебного преследования за критические высказывания в публичном и частном пространстве.

Поправки планируют принять в окончательном чтении в ускоренном режиме уже на этой неделе, сообщило агентство "Новости Грузия".

Законопроект уточняет определение клеветы как «заявление, содержащее существенно ложный факт и порочащее имя человека». При этом из действующей формулировки исключается условие, что такое заявление должно наносить ущерб — теперь достаточно только того, что оно «порочит имя».

Одно из ключевых изменений – перенос бремени доказательства на обвиняемого. В случае подачи иска не заявитель, а ответчик должен будет доказать, что распространенная им информация не содержит существенно ложного факта.

Закон будет иметь обратную силу. Заявления, сделанные за период до 100 дней перед вступлением закона в силу, также будут регулироваться новыми, более жесткими нормами.

Оппоненты партии власти предупреждают, что это очередной шаг для ограничения свободы слова и давления на СМИ, активистов и оппозиции. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что изменения направлены против устоявшейся практики, когда «нет предела оскорблениям и клевете», говорится в публикации

Законопроект был поддержан единогласно депутатами от правящей партии «Грузинская мечта», пишет сегодня JamNews.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля, парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.