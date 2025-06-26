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13:43, 26 июня 2025

Парламент Грузии одобрил в первом чтении поправки в закон о свободе слова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты "Грузинской мечты" единогласно одобрили в первом чтении поправки к закону о свободе слова и выражения. Законопроект расширяет понятие клеветы, возлагает бремя доказывания на ответчика и имеет обратную силу.

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки к закону о свободе выражения. Они расширяют возможности для судебного преследования за критические высказывания в публичном и частном пространстве.

 Поправки планируют принять в окончательном чтении в ускоренном режиме уже на этой неделе, сообщило агентство "Новости Грузия".

Законопроект уточняет определение клеветы как «заявление, содержащее существенно ложный факт и порочащее имя человека». При этом из действующей формулировки исключается условие, что такое заявление должно наносить ущерб — теперь достаточно только того, что оно «порочит имя».

Одно из ключевых изменений – перенос бремени доказательства на обвиняемого. В случае подачи иска не заявитель, а ответчик должен будет доказать, что распространенная им информация не содержит существенно ложного факта. 

Закон будет иметь обратную силу. Заявления, сделанные за период до 100 дней перед вступлением закона в силу, также будут регулироваться новыми, более жесткими нормами. 

Оппоненты партии власти предупреждают, что это очередной шаг для  ограничения свободы слова и давления на СМИ, активистов и оппозиции. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что изменения направлены против устоявшейся практики, когда «нет предела оскорблениям и клевете», говорится в публикации

Законопроект был поддержан единогласно депутатами от правящей партии «Грузинская мечта», пишет сегодня JamNews.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля, парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

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Автор: "Кавказский узел"

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