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03:55, 26 июня 2025

Инвалид из Сочи обвинила судью в предвзятости и моральном давлении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд лишь частично удовлетворил иски инвалидов из Сочи Зимфиры и Фаргата Десанских, которые добивались компенсации от напавшего на них соседа. Судья, рассматривавшая дело Зимфиры Десанской, снизила сумму компенсации с 250 до десяти тысяч рублей, демонстративно усомнившись в доводах истицы. 

Как писал "Кавказский узел", инвалиды из Сочи Зимфира и Фаргат Десанские добивались привлечения к ответственности напавшего на них соседа, но суд лишь оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Они пожаловались на бездействие правоохранительных органов во время и после нападения, а также потребовали возмещения морального ущерба в суде - по 250 000 рублей каждому. 

В суде Центрального района Сочи 24 и 25 июня прошли слушания по искам супругов Зимфиры и Фаргата Десанских, инвалидов второй и первой группы соответственно. Судья Николай Шевелев 24 июня постановил взыскать с ответчика, соседа супругов Николая Соколовского, 50 тысяч рублей в пользу Фаргата Десанского. Потерпевший назвал процесс справедливым, отметив уважительное отношение судьи к участникам процесса и готовность разобраться в обстоятельствах дела.

Иначе прошло заседание 25 июня, когда иск Зимфиры Десанской рассматривала судья Екатерина Богданова. Она удовлетворила иск частично, присудив Десанской компенсацию в 10 тысяч рублей, менее 5% от заявленной суммы.

По словам Зимфиры Десанской, судья вела процесс с демонстративным пренебрежением к ее правам. «Я почувствовала не только моральное давление, но и унижение. Вместо защиты я получила холодное, циничное отношение. Судья откровенно сомневалась в моих словах, не захотела принимать медицинские документы, игнорировала последствия побоев, хотя я до сих пор лечусь. Представителю Соколовского позволяли высказывать голословные обвинения, будто это я напала на него, и судья воспринимала это как истину. Это не суд, а пародия на правосудие для инвалида, который пришел искать защиты», - заявила Зимфира Десанская корреспонденту «Кавказского узла».

Суд также принял к рассмотрению «отзыв на иск», подготовленный представителем ответчика Эдуардом Кононовым, в нем Соколовский обвиняет супругов Десанских в нападении. Несмотря на то, что в деле есть показания свидетелей и предыдущее судебное решение о виновности Соколовского, судья Богданова, как утверждают участники процесса, проявила предвзятость, демонстрируя сомнения в правдивости слов истицы.

Секретарь суда сообщила, что мотивированные решения по делам супругов будут опубликованы на официальном сайте суда в течение пяти суток. «У сторон сохраняется право на обжалование в течение 30 дней с момента провозглашения решений», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Федеральный закон обязывает судью проявлять уважение к участникам процесса, особенно если речь идет о социально уязвимых группах - инвалидах, пожилых людях, жертвах насилия, отметила юрист Ольга Михайлова, представлявшая интересы семьи Десанских. По ее словам, в этом процессе указанные нормы были нарушены.

«Судья обязана сохранять нейтралитет, уважать достоинство всех участников процесса и обеспечить равноправие сторон, чего в этом процессе не было. Отказ от учета медицинских документов, игнорирование инвалидности, эмоциональное давление и сомнение в словах потерпевшей без объективных оснований - все это нарушает как статью 12 Гражданского процессуального кодекса, так и положения статьи 6 Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство. Мы будем обжаловать как решение по иску, так и действия судьи в квалификационные инстанции», - заявила Михайлова корреспонденту “Кавказского узла”.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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