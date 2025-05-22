Избитые соседом инвалиды из Сочи потребовали адекватного возмещения

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Инвалиды из Сочи Зимфира и Фаргат Десанские добивались привлечения к ответственности напавшего на них соседа, но суд лишь оштрафовал его на 30 тысяч рублей, они потребовали возмещения морального ущерба в суде. Права инвалидов должна была защитить прокуратура, указала юрист.

67-летний полностью слепой инвалид I группы Фаргат Десанский и его 65-летняя жена Зимфира Десанская, инвалид II группы по опорно-двигательному аппарату, стали жертвами нападения, совершённого их соседом 67-летним Николаем Соколовским, на глазах очевидцев.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев и серьезные побои, дело было квалифицировано, как административное, а нападавший отделался лишь штрафом по 15 тысяч рублей за каждого инвалида в счет государства (решение суда имеется распоряжении "Кавказского узла"). Семейная пара не стала ждать помощи от прокуратуры, которая по их словам, длительное время вообще отказывалась реагировать на событие.

Они самостоятельно подали свои иски самостоятельно о возмещении морального вреда к Соколовскому, потребовав по 250 000 рублей каждому в счет перенесенных нравственных и физических страданий, - каждому. Земфира Десанская утверждает, что у нее до сих пор болит голова после полученных побоев.

Мы вызывали полицию дважды, ждали два часа. В итоге нам просто сказали: “все заняты”, и предложили самим прийти в участок

Инцидент произошёл 30 сентября 2024 года около 18:30 во дворе дома №10 по улице 60 лет ВЛКСМ. На скамейке у подъезда сидели Фаргат и Зимфира Десанские вместе с соседями, когда к ним стремительно подошёл Николай Соколовский. Без объяснений он ударил Зимфиру по лицу, а затем напал на её слепого супруга. По словам очевидцев, Фаргат пытался защитить жену, заслоняя её собой, но Соколовский продолжил избиение, нанеся мужчине рваную рану на лице. Увидев кровь, соседи вызвали полицию, а Николай Соколовский скрылся.

"Мы вызывали полицию дважды, ждали два часа. В итоге нам просто сказали: “все заняты”, и предложили самим прийти в участок", — рассказали жители дома. Позже потерпевшие и свидетели явились в отдел на улице Абрикосовой и подали заявление, медики сняли побои. Однако дело, несмотря на медицинские заключения о побоях и полученных травмах, а так же показания нескольких свидетелей, не было возбуждено по уголовной статье. Суд Центрального района дважды привлек Соколовского лишь к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ — «побои», ограничившись штрафами по 15 000 рублей в счет государства за каждого избитого инвалида.

Соколовский "нанес удары левым кулаком в область левой стороны шеи и плеча Десанской З.Н., чем причинил последней телесные повреждения". Кровоподтеки лица и верхних конечностей не повлекли за собой "кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, тем самым Соколовский нанес Десанской " побои, причинившие физическую боль, но не причинившие вред здоровью", - говорится в частности, в решении суда от 13 декабря 2024 года. В решении об избиении Фаргата Десанского полученные им телесные повреждения названы "ссадиной".

Соседи рассказывают, что Соколовский часто хвастался своими связями. «В этот вечер он кричал, что “открывает дверь ногой” в кабинеты мэра и прокурора. Что он может всё, и ему ничего не будет», — рассказывает очевидец Ирина Горбатюк, которая также пострадала, когда Соколовский оттолкнул её перед нападением. Это подтвердила и Карине Карапетян, которая так же стояла на улице в этот вечер со своим внуком. Та же версия подтверждается в объяснении еще одной свидетельницы Т. Болдиновой и самих потерпевших Десанских. «Он выкрикивал, что нас всех зароет, и показывал, что с ним бесполезно спорить», - говорит Земфира.

Сам Соколовский в объяснительной утверждал, что это его «оскорбили», и он просто «оттолкнул» оппонента, чтобы избежать нападения, отрицая применение физической силы. Он отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы и ранее уже подавал заявления на Десанских, якобы провоцировавших конфликты. Однако соседи и сами Десанские отмечают, что они очень миролюбивые и законопослушные люди и со всеми пытаются сохранять добрососедские отношения.

Соседи убеждены, что поводом для нападения стала история, начавшаяся ещё весной 2024 года. Супруги Соколовские организовали спил здорового дерева — липы кавказской, которую жители считали символом двора. Возмущённые соседи направили жалобу в администрацию. Департамент охраны окружающей среды признал факт порчи зелёного фонда, ущерб составил 125 043 рубля, а виновной была признана пенсионерка, супруга Николая Любовь Соколовская. По их данным, ущерб до сих пор не возмещён. А сама Соколовская утверждает в объяснении, что она лично эту липу не пилила.

"Я, как старшая по подъезду, сделала им замечание — в корректной форме. Сказала, что нельзя просто так рубить деревья. Они это восприняли как личную обиду», — говорит Зимфира Десанская. При этом она подчеркивает, что заявления на Соколовских о рубке деревьев подавали соседи, а не она.

роме этого, Соколовские незаконно установили гараж на территории общего пользования, что так же возмущает соседей. Суд в декабре 2023 года постановил снести его, но решение до сих пор не исполнено. Сами владельцы гаража, со слов соседей, заявляют приставам, что в гараже хранится гуманитарная помощь для СВО, что по их мнению, даёт им право оставить строение на месте. Гараж на сегодняшний день не тронут и используется как склад, но для СВО или личных целей никто не знает.

Правовая квалификация была применена неверно изначально.

Юрист Ольга Михайлова считает, что речь идет о грубом нарушении как уголовного, так и процессуального законодательства Российской Федерации, а также о возможной халатности или предвзятости со стороны правоохранительных органов.

"Два пенсионера-инвалида, один из которых полностью слепой, стали жертвами физического насилия со стороны здорового мужчины. При этом нападение происходило публично, в присутствии свидетелей, а его последствия были зафиксированы в медицинских документах (что подтверждает наличие вреда здоровью). Несмотря на это, нападавший отделался лишь административным штрафом по 15 000 рублей за каждого пострадавшего. Правовая квалификация была применена неверно изначально. В соответствии со статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", если подтверждено наличие телесных повреждений, действия нападавшего подлежат уголовной квалификации. Кроме того, в силу статьи 63 УК РФ, отягчающим обстоятельством является совершение преступления в отношении заведомо беспомощного лица — то есть инвалида, а тем более инвалида по зрению и инвалида по опорно-двигательному аппарату, о чем их сосед по подъезду не знать не мог", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что можно говорить о признаках преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию", если выяснится, что нападавший ранее уже привлекался за подобные действия. "Если же побои причинили страдания, но не нанесли вред здоровью, и тем не менее были совершенны из хулиганских побуждений, также может быть применена статья 116 УК РФ. Таким образом, рассмотрение дела исключительно в рамках КоАП РФ (статья 6.1.1 — "Побои") влечет недооценку степени общественной опасности деяния и фактически оставляет потерпевших без адекватной защиты", - сказала юрист.

Невозбуждение уголовного дела в данном случае может быть квалифицировано в отношении самих правоохранителей, как халатность со стороны должностных лиц

В соответствии со статьями 144–145 УПК РФ, сотрудники полиции при наличии сведений о признаках преступления обязаны провести доследственную проверку, и при наличии оснований возбудить уголовное дело. "Отказ в возбуждении уголовного дела или замена уголовной ответственности административной должны быть мотивированы и не могут противоречить установленным фактам, в том числе меддокументам, свидетельским показаниям и т.д. Невозбуждение уголовного дела в данном случае может быть квалифицировано в отношении самих правоохранителей, как халатность со стороны должностных лиц (статья 293 УК РФ)", - подчеркнула юрист.

При этом она подчеркнула, что защитить права инвалидов была обязана прокуратура. "Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, прокурор вправе обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, если они по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности или иным причинам не могут сами защищать свои права. В данной ситуации прокурор обязан был вмешаться по факту: возможной халатности правоохранительных органов; нарушения прав инвалидов;отсутствия должной юридической оценки действий нападавшего. Прокуратура также вправе внести представление о нарушении закона, потребовать проведения повторной проверки, а также обжаловать незаконные процессуальные действия или бездействие полиции в порядке статьи 124–125 УПК РФ. Прокуратура так же может представлять интересы инвалидов в их гражданском деле о возмещении вреда и подать заявление в суд. Но ничего подобного мы не наблюдаем. Инвалиды, как мне известно, многократно оббивали пороги прокуратуры, откуда не было никакой адекватной реакции и единственно чего они добились так это административного дела и сами подали в суд на возмещение вреда", - сказала юрист.

Заседание по исковому заявлению Десанских намечено на 27 мая.

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